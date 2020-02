Tweede poging: kan Standard de punten thuishouden tegen Club Brugge?

Om 20u30 wordt de topper tussen Standard en Club Brugge op gang gefloten. De wedstrijd werd zondag uitgesteld door het noodweer.

Club Brugge telt momenteel zestien punten meer dan de Rouches. Blauw-zwart kan profiteren van het gelijkspel tussen AA Gent en Anderlecht en de Buffalo’s op elf punten zetten.

Standard verzekert zich in praktijk van deelname aan play-off 1 als het wint van Club Brugge: bij een driepunter heeft het een voorgift van tien punten op nummer zeven Zulte Waregem en komt het tot op één punt van Antwerp. The Great Old speelt donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Racing Genk.