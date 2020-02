Kortrijk spoelt zure bekeruitschakeling door op het veld van Waasland-Beveren

Kortrijk heeft de zure bekeruitschakeling doorgespoeld met een 1-2 overwinning op het veld van Waasland-Beveren. Een geweldige knal van De Sart, de winning goal overigens, was het mooiste van de inhaalmatch die maar weinig om het lijf had.

De belangen van de inhaalwedstrijd tussen Waasland-Beveren en Kortrijk waren het grootst voor de thuisploeg, aangezien ze nog niet helemaal zeker zijn van het behoud en Cercle sinds zaterdag genaderd is tot op zes punten. Trainer Mercier wijzigde zijn ploeg op liefst vijf posities na de pandoering aan de Gaverbeek.

Flauwe openingsfase

De wil om aan te vallen was er wel bij de thuisploeg, maar kansen waren er nauwelijks. De beste was voor Sula, maar die kwam een teen tekort bij een voorzet van Agyepong, de flankaanvaller op de andere kant. Bizimana kreeg ook twee goede schietkansen: de eerste vloog hoog over, de tweede belandde in de armen van de doelman.

Ook Vanderhaeghe wijzigde enkele pionnetjes na de zure bekeruitschakeling tegen Antwerp. Zo kreeg Makarenko zijn eerste basisplaats sinds eind 2018. Hij opereerde net voor de verdediging en was de eerste die zich aan een schot waagde, maar dat bleef steken in een bos van benen. Bij de actie die daarop volgde kopte Lepoint maar net naast.

De bezoekers maakten vaak verkeerde keuzes, maar kwamen wel uit het niets op voorsprong. D’Haene zonderde Lepoint met een schitterende pass af en de 35-jarige middenvelder liftte de bal over Jackers vanuit een schuine hoek. W-B reageerde op slag van rust. Kobayashi, de man waar het toch van moet komen bij de Waaslanders, schilderde een vrijschop heerlijk over de muur voorbij Jakubech. De Kerels hadden wel reden tot klagen, want eigenlijk had Put geen overtreding mogen fluiten.

ok in de tweede helft was er weinig reden tot opwinding. Na tien minuten liet Stojanovic een opgelegde kans liggen. Hij besloot recht op de doelman en een minuutje later kopte Sula van erg dichtbij over. Maar net zoals in de eerste helft viel er een Kortrijks doelpunt zonder waarschuwing, want het tempo lag verschrikkelijk laag.

De Sart besloot dat het welletjes was en knalde vanop zo’n 25 meter staalhard deklat binnen. Dat was het signaal voor de Waaslanders om het Kortrijkse doel te bestormen, maar kansen kwamen er niet. Een slappe kopbal van Piotrowski bleef lang het enige wapenfeit van de thuisploeg. Jakubech stond maar kou te lijden in zijn doel.

Ook op een afstandschot van Badibanga moest hij niet ingrijpen. Meer nog, het thuispubliek trakteerde hem op een fluitconcert. Zijn actie was symbolisch voor de tweede helft van Waasland-Beveren: geen dreiging. Waasland-Beveren blijft dus het mikpunt van Cercle Brugge. Het verschil bedraagt zes punten.