Kortrijk en Waasland-Beveren tegenover elkaar in play-off 2 match avant la lettre

Door het hevige stormweer van zondag werd het treffen tussen Waasland-Beveren en KV Kortrijk naar woensdagavond uitgesteld. Voor de thuisploeg staat er nog het meeste op het spel, want helemaal gered zijn ze nog niet.

Waasland-Beveren zag Cercle Brugge zaterdagavond naderen tot op zes punten in het klassement. Een veilige marge gezien het feit dat er na vanavond nog maar vijf matchen op het programma staan, maar hoe sneller het behoud mathematisch is veiliggesteld, hoe beter voor de Waaslanders. Heer en daar een punt sprokkelen is dus geen overbodige luxe. Een van de vijf seizoensoverwinningen van W-B was overigens tegen Kortrijk (1-2).

KV Kortrijk had alle hoop op een bekerfinale gevestigd en zag die droom uiteen spatten na een krappe nederlaag thuis tegen Antwerp. Bij Zulte Waregem zorgde die bekeruitschakeling voor decompressie in de gelederen en een pandoering op het veld van Charleroi. Dat willen de Kerels graag vermijden.

Selectienieuws:

Bij de thuiploeg is Koita geblesseerd, maar Mercier kan wel een beroep doen op Wiegel en Dierckx. Zij zitten dan ook in de 19-koppige selectie. Yves Vanderheaghe heeft ook een bijna volledig fitte kern. Alleen Hines-Ike haalt de 20-koppige selectie niet wegens een blessure.

