OH Leuven naast Anderlecht na fenomenale comeback en strafschop-herkansing op verschrikkelijk veld van Zulte Waregem

Zulte Waregem en Oud-Heverlee Leuven hebben er in bijzonder moeilijke omstandigheden (Wat een weer! Wat een veld!) een al bij al aangenaam schouwspel van gemaakt aan de Gaverbeek. Essevee kwam op een dubbele voorsprong, OHL zorgde daarna voor de ommekeer.

Zulte Waregem had de voorbije tien speeldagen 22 op 30 gepakt en stond zo na een slecht seizoensbegin helemaal onder de mensen. Geen redenen tot wisselen dus voor Francky Dury, tenzij noodgedwongen: goalgetter Kainourgios was er niet bij, Armenakas mocht zo in de basis beginnen - lees er HIER nog eens meer over.

Regenbogen

Ook Marc Brys had weinig redenen tot wisselen uiteindelijk: de geschorste Ngawa werd vervangen door Schrijvers, die onlangs overkwam van Club Brugge. Benkovic was ook aangekondigd, maar de Leicesterhuurling begon uiteindelijk toch niet tussen de lijnen.

Over de staat van het veld werd de voorbije weken al een en ander geschreven, maar door de plotse en overvloedige regenval was het er niet beter op geworden aan de Gaverbeek. En toch speelde Essevee min of meer vrank en vrij - we zagen het al anders dit seizoen.

De bezoekers waren het beste aan de match begonnen, maar gaandeweg kwam Zulte Waregem beter in het spel. Na een paar goede combinaties was het uiteindelijk uitgerekend Armenakas die net als afgelopen weekend de netten deed trillen.

Ommekeer

Vlak voor rust maakte De Smet er met zijn eerste competitiegoal zelfs 2-0 van en leek Essevee op rozen te zitten, maar een dekkingsfout later kon Mercier erg vrij de aansluitingstreffer binnenkoppen: 2-1 bij de rust.

De 45 aangename eerste minuten werden niet meteen doorgetrokken na de pauze. De bezoekers moesten komen, maar Bostyn pareerde een schot van De Norre met de voeten. Een kwartier voor tijd was het dan toch raak: Henry kopte zijn zestiende van het seizoen tegen de touwen.

OHL wilde meer en bleef ten strijde trekken, maar Henry werd afgeblokt en Eppiah kwam een teentje tekort. In de slotminuten haalde Bostyn de goalgetter neer in de grote rechthoek en ging de bal op de stip. De goalie redde knap op Hubert, maar Leuven kreeg een herkansing en Mercier twijfelde niet. OHL naast Anderlecht in de stand, Dury & co dropen ontgoocheld en boos af.