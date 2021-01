Zulte Waregem recupereert Vossen voor duel met OHL en moet met straffe statistiek enkel Club Brugge laten voorgaan

Ook op donderdag staan er nog twee interessante duels in de Jupiler Pro League op het programma. Met het huidige klassement in gedachten kan daarin nog veel gebeuren, zoveel is duidelijk.

Als Zulte Waregem in eigen huis wint van OH Leuven, dan springt het zelfs over de Leuvenaars naar een stekje in de top-8 van de klassering. Wie dat een maand of twee geleden had voorspeld? Die is nu heel rijk, zoveel is duidelijk.

Met 22 op 30 is Essevee aan een weergaloze reeks bezig - enkel fiere leider Club Brugge deed de voorbije tien speeldagen beter, OH Leuven is na een héél sterke start een klein beetje weggezakt. Maar: met een overwinning komen ze wel opnieuw naast Anderlecht op plek 4.

⚠️ TEAM NEWS



Dit zijn de jongens die coach Francky Dury selecteerde voor het duel met @OHLeuven 💪🏻



✅ Jelle Vossen maakt na zijn blessure opnieuw deel uit van de selectie.



📰 Lees de volledige voorbeschouwing op #ZwaOhl hier: https://t.co/jqqsTVTbXU pic.twitter.com/n8aH2KUIDJ — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 20, 2021

Het maakt enkel duidelijk: alles zit nog op een zakdoek in de strijd om play-off 1 én play-off 2. Zulte Waregem heeft met Colassin een nieuwe spits beet, maar hij zit nog niet in de selectie tegen OHL uiteraard. Jelle Vossen is er wél opnieuw bij.

"Het is aan ons om meer power te brengen en wat minder frivoliteit", beschouwde Marc Brys op de webstek van OH Leuven dan weer voor op het duel op donderdag om 18.45 uur in het Regenboogstadion.

Wat gaat het geven? De thuisploeg is lichtjes favoriet (2,45 tegen 1), maar ook Leuven kan een value bet zijn bij BetFIRST. Waag nu je kans!