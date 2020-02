Antwerp en Charleroi in verrassend duel om derde plaats

Antwerp en Charleroi openen op zondagnamiddag de voetbaldag met een straffe topper om de derde plaats.

Wie voor het begin van het seizoen zou gezegd hebben dat zowel Antwerp als Charleroi zouden strijden om plaats 3 in de stand op speeldag 26? Die zou mogelijk een rijk man kunnen zijn ondertussen, want - zeker voor de Zebra's - het is straf wat de teams laten zien.

Play-off 1 is zo goed als zeker voor beide ploegen, die zo dus ongestoord op zoek kunnen gaan naar extra puntengewin en een zaakje kunnen doen in wat ooit een strijd om Europees voetbal zou kunnen worden in de play-offs.

De thuisploeg is favoriet. Zet op hen in en krijg 1.9 keer je inzet terug, voor de Carolo's wordt dat al bijna drie keer je inzet!