KV Mechelen haalt het op het veld van Beerschot na straffe comeback in spectaculaire slotfase

KV Mechelen heeft deze middag een 1-2 overwinning geboekt op het veld van Beerschot. Het zag er lange tijd goed uit voor de thuisploeg na een strafschopdoelpunt van Holzhauser, maar KV Mechelen ging er in de slotfase alsnog over via Walsh en Druijf.

De wedstrijd tussen Beerschot en KV Mechelen begon niet onaardig met kansen langs beide kanten. Op het kwartier was de beste kans misschien wel voor de bezoekers, maar De Camargo kreeg de bal niet voorbij Vanhamel. Ook Vanlerberghe probeerde het, maar ook nu stond de Beerschot-doelman pal.

Ook Beerschot liet zich af en toe zien in de eerste helft en vooral via Holzhauser waren ze gevaarlijk. Eerst werd een vrije trap van hem naast gekopt en even later probeerde de Oostenrijker het zelf met een afstandschot, maar Thoelen had een goede redding in huis.

Net voor de rust kwam het meeste gevaar nog van KV Mechelen. Vanlerberghe trapte opnieuw op Vanhamel en Hairemans kreeg zijn schot niet voorbij Sanusi. 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Tweede helft

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Beerschot. Loris Brogno, die voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap stond, ging op wandel door de defensie van KV Mechelen en werd foutief gehaakt.

De bal ging dus op de stip en het was een kolfje naar de hand van Rapha Holzhauser. De Oostenrijker stuurde Thoelen de verkeerde kant uit en kon zo zijn twaalfde van het seizoen tegen de netten jagen.

KV Mechelen probeerde wel in de tweede helft, maar veel kansen kregen we niet te zien door het sterke defensieve werk van de thuisploeg. Toch kwam Storm er in het slot nog zeer dicht bij, maar oog in oog met Vanhamel legde hij de bal naast het doel.

Uiteindelijk had KV Mechelen in de slotfase nog een straffe comeback in huis. Storm bracht deze keer de bal goed voor en Walsh stond op de juiste plaats om de 1-1 binnen te duwen. Daar bleef het niet bij, want met nog enkele seconden te gaan duwde Druijf zelfs de 1-2 nog binnen. Er werd meteen afgefloten en dus was 1-2 ook de eindstand.

Door deze zege springt KV Mechelen over Beerschot in het klassement. KV Mechelen staat op de achtste plaats, terwijl Beerschot tevreden moet zijn met de tiende plaats. Opnieuw een serieuze dreun voor de mannen van Will Still.