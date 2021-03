Club Brugge laat twee punten liggen na zwakke tweede helft en het kreeg nochtans een doelpunt cadeau van Charleroi

Club Brugge kan maandag misschien eens alles uit de kast halen tegen Gent. In Charleroi namen ze genoegen met één doelpunt en één goeie helft. De tweede helft was van een veel minder niveau en in de slotfase snoepte Charleroi hen nog de winst af na een goal van Nicholson.

Die eerste helft... Je vroeg je af met wat Charleroi bezig was. Club Brugge stond na acht minuten al op voorsprong nadat Charleroi aan het blunderen ging. Een hoge bal liet de driemansverdediging eerst botsen, waardoor Vanaken druk kon gaan zetten. Descamps was dan nog eerst op de bal, maar de doelman liet het leer glippen en Vanaken zijn voorzet werd door Dessoleil in eigen doel geduwd.

Met gemak

Wel, daarmee kom je straks dus op Extra Time in de 'Keek van de Week' van Filip Joos. Alsof het nog niet moeilijk genoeg is om tegen dit Brugge te spelen, dan werk je jezelf in nesten. De bezoekers namen het cadeau in dank aan en controleerden de volledige eerste helft met sprekend gemak.

Vormer deed wat hij wou, Chong en Mata stonden tegenover één verdediger, Van Cleemput moest het alleen oplossen tegen Noa en Sobol. Na een kwartier dachten we: 'Hier laten ze nooit punten liggen'. Zo groot was het kwaliteitsverschil.

Weinig te beleven

De tweede helft was een heel ander verhaal. Club wou nog wel voetballen, maar Charleroi had besloten er harder in te gaan. De duels werden pittiger en grimmiger. Mignolet en Descamps stonden veelal werkloos toe te kijken. Al heb je bij Mignolet wel nog dat hij eigenlijk ook als elfde veldspeler fungeert als de tegenstander voor weinig gevaar zorgt. En in de slotfase leek hij ook nog twee punten te redden na een afstandsschot van Botaka.

Maar in de slotfase lieten ze de winst dan toch nog liggen. Een hoekschop bereikte Nicholson, die van dichtbij kon scoren. Een 1-1-gelijkspel na zo'n eerste helft, daar gaat Clement toch niet tevreden mee zijn.