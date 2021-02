Blijft Club Brugge foutloos doorstomen of kan Charleroi de blauw-zwarte sneltrein een halt toeroepen?

Club Brugge is zo goed bezig dat ze stilaan op recordjacht zijn. Tegen Charleroi kunnen ze hun zevende opeenvolgende uitzege pakken, het clubrecord is acht zeges op rij en dateert al van 2001. Maar het zal niet makkelijk worden.

Want Charleroi is de laatste jaren het zwarte beest geworden van blauw-zwart. De voorbije twee jaar kon Club niet winnen op Mambourg, vorig jaar werd het gelijk en twee jaar geleden wonnen de Carolo's met 2-1. Bovendien was de heenwedstrijd ook een kolfje naar de hand voor de troepen van Belhocine. Club is bij deze dus gewaarschuwd.

Charleroi

Karim Belhocine liet al weten dat hij de heenmatch niet opnieuw bekeken heeft om zijn tegenstander te analyseren. "Beide ploegen zijn te hard geëvolueerd om zoiets te doen. We hebben andere wedstrijden bekeken en kennen Club heel goed", klinkt het.

Charleroi moet het tegen Brugge doen zonder Rezaei, die geblesseerd afhaakt. Berahino komt opnieuw in de selectie, Met Diagne en Malungu vallen er twee spelers uit de selectie tegenover het bekerduel met AA Gent.

Club Brugge

Bij Club is iedereen fit om de verplaatsing naar Charleroi te maken, al valt youngster Van Der Brempt wel naast de selectie. Bij een overwinning is Club bovendien ook nu al zeker van een plaats in play off 1. Met alle competities bij elkaar zou een overwinning ook al de 11e op rij betekenen.

Het wordt nog wel afwachten met welke elf Clement zal starten. Donderdag staat er namelijk een cruciaal duel op het programma in en tegen Dynamo Kiev in de Europa League.

