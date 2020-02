Club Brugge zwoegt tegen Waasland-Beveren, Mats Rits kroont zich diep in de toegevoegde tijd tot matchwinnaar

Club Brugge is met de schrik vrijgekomen tegen Waasland-Beveren. Tuur Dierckx, een ex-Bruggeling nota bene, leek de bezoekers een gouden punt te bezorgen in de degradatiestijd, maar Mats Rits bracht Jan Breydel met zijn tweede doelpunt van de avond in extase.

Club Brugge had het niet onder de markt tegen Waasland-Beveren. Lag het aan de wind, de afwezigheid van Hans Vanaken of de strakke organisatie van de bezoekers? Wellicht een combinatie van de drie. Philippe Clement gunde Hans Vanaken wat rust in de aanloop naar de match tegen Manchester United in de Europa League.

Blauw-zwart miste een tikkeltje creativiteit tegen een laag Waas blok. Het versierde wel een pak corners, maar door de wind was het moeilijk om daar iets uit te puren. Ricca kon twee keer koppen, twee kaar niet in het kader. Ook Mechele torende een keer hoog boven de rest uit. Jackers bracht redding, maar de bal geraakte niet weg. Rits reageerde het snelst en scoorde in de kluts.

Mercier had zijn elftal op drie posities gewijzigd sinds de 1-2 nederlaag tegen Kortrijk woensdag . Schryvers, Dierckx en Koita kwamen in de ploeg. Die laatste zorgde voor de meeste aanvallende impulsen. Eerst kwam Schryvers net te laat om zijn voorzet aan de tweede paal binnen te duwen. Daarna haalde hij de achterlijn en moest Sobol ontzetten.

Toch was het die derde nieuwkomer die het gevaarlijkst was. Vukotic gaf Foulon een zee van ruimte en die bracht hard voor doel. Dierckx legde zijn ex-ploeg het zwijgen op met een goeie schuiver. Voor Clement was dat het signaal om Vanaken in te brengen. Maar ook met hem tussen de lijnen bleef het stroef gaan bij de competitieleider.

Groeiende frustratie

Diatta en de ingevallen Dennis zorgden voor schaarse kansen en Vanaken zag een kopbal maar net voorlangs gaan. De frustratie begon toe te nemen, op zoek naar dat kleine gaatje. Krmencik, de spits die deze winter voor 6,5 miljoen euro werd binnengehaald, worstelde met zichzelf. Ricca kopte nog naast en Agyepong pakte twee gele kaarten op korte tijd. De spanning en de frustratie bereikten een hoogtepunt.

Waasland-Beveren ging de vijf minuten toegevoegde tijd met z'n tienen in en dat werd hen fataal. Mats Rits infiltreerde goed en liet Jan Breydel ontploffen. Club zet Gent zo opnieuw op negen punten. W-B moet bang afwachten wat Cercle straks doet op het veld van STVV.