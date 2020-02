Maakt Club Brugge ook de buren van Cercle blij met een zege tegen Waasland-Beveren?

Op papier moet de autoritaire leider het altijd halen van de voorlaatste in de stand. Zeker in eigen huis, waar Club Brugge nog niet verloren heeft. Maar in het voetbal weet je het nooit. Zo kwam Waasland-Beveren vorig seizoen, toen ook in nood, een puntje rapen in het Jan Breydelstadion.





Volg Club Brugge - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.