Gent wint aan de Kehrweg na heerlijke openingsfase en twee fantastische counters

AA Gent heeft vrijdagavond met 2-3 gewonnen op het veld van Eupen. Na een heerlijk wedstrijdbegin, viel de winnende treffer uiteindelijk pas vijf minuten voor tijd.

’t was twintig minuten carnaval aan de Kehrweg. David opende al na vijf minuten de score nadat De Wolf een schot niet al te best verwerkte, maar twee minuten later maakte Prevljak al gelijk. Hij trapte de bal via de paal voorbij Kaminski.

Na twaalf minuten zette Gent een heerlijke counter op. Vadis speelde in op Bezus, die David met een heerlijk tikje het ruime sop instuurde. De snelle Canadees ging rond De Wolf en bracht Gent op voorsprong.

Maar de Panda’s reageerden al snel opnieuw. Een afgeweken vrije trap van Milicevic verdween in doel. 2-2. Nadien haalden beide teams de voet wat van het gaspedaal. Halverwege stond het 2-2.

Gent kwam erg gretig uit de kleedkamer en creëerde een paar kansen, maar mirakels hoefde de thuisdoelman lange tijd niet te verrichten. Eupen zakte massaal terug en Gent vond de ruimtes niet meer op het kleine veld.

Net wanneer Eupen het gelijkspel over de streep leek te trekken, sloeg Gent een derde keer toe. Na een Eupense counter counterden de Buffalo’s opnieuw perfect. David stuurde Chakvetadze diep op links, die behield het overzicht en bediende Castro-Montes die knap binnenkopte. 2-3. Meteen ook de eindstand.

Twintig minuten carnaval gevolgd door een lange, flauwere fase en dan toch nog een winnend doelpunt in de slotfase. De Gent-fans zullen zich de verplaatsing naar Eupen op Valentijnsavond niet beklaagd hebben. (lees HIER)