Hattrick Yaremchuk en alweer snedige invallers doen Ghelamco Arena dansen tegen zwak Moeskroen

AA Gent en Moeskroen sloten de speeldag af op maandagavond in de Ghelamco Arena - al zijn er natuurlijk nog wat inhaalwedstrijden later te spelen.

Als AA Gent nog wat wil maken van zijn seizoen in de Jupiler Pro League, dan moest het de wedstrijd tegen Moeskroen eigenlijk winnen. De kloof met de top-8 was zes punten, enkel een driepunter kon dus soelaas brengen.

Hattrick Yaremchuk

Arslanagic was er - in tegenstelling tot Dorsch, Depoitre en Ngadeu - opnieuw bij voor de Buffalo's, Godeau kreeg de voorkeur achterin op Nurio en Odjidja en Tissoudali moesten voorlopig nog plaatsnemen op de bank, net als donderdag. Niangbo mocht naast Yaremchuk starten in de basis.

De thuisploeg had er nog voor de rust al een drietal kunnen maken, want met name Yaremchuk kreeg heel wat mogelijkheden. Scoren deed hij uiteindelijk maar een keertje, al was ook een rechtstreekse corner van Kums bijna raak.

De Buffalo's maakten de hele match gebruik van enkele speciale standaardfases, de corners werden allemaal heel snedig aangesneden. Meermaals misten alle aanvallers echter de kansen om zomaar binnen te tikken.

Invallers

In het slot was het voor Yaremchuk wél nog eens raak, meteen ook goed voor de 4-0 en een hattrick voor de spits uit Oekraïne. De 2-0 en de 3-0 waren dan weer van erg mooie makelijk. Ook Tissoudali pikte zijn goaltje mee.

Het voorbereidende werd op die 3-0 was bovendien van Vadis Odjidja. En zo bewezen ook de nieuwkomers opnieuw meer dan hun waarde voor Gent. De Buffalo's pakken drie nuttige punten, maar moeten vrijdag alweer vol aan de bak tegen KV Mechelen.