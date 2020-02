Standard zet reuzenstap richting play-off 1 na overwinning tegen Racing Genk

Standard heeft zondagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Racing Genk. Halverwege stonden de Rouches 0-2 voor.

Bij Genk hield Wolf vast aan de elf die een punt pakten op het veld van Antwerp. Preud’homme had meer werk. Cop verving de geschorste Oularé, Lestienne startte in de plaats van Raskin.

Voor de pauze vielen amper kansen te noteren. Toch kregen we twee doelpunten te zien. Vanheusden opende na 31 minuten de score nadat een corner voor zijn voeten viel. Op slag van rust rondde Cop een heerlijke counter af: 0-2 halverwege.

Tweede helft

Wolf moest ingrijpen en deed dat ook. Hij voerde een dubbele wissel door en schakelde opnieuw over op een systeem met vier verdedigers. De eerste kans na de pauze was voor de thuisploeg: Onuachu kopte over.

De grootste kans uit het vierde kwartier viel aan de overkant te noteren. Didillon toonde zich andermaal van goudwaarde voor Genk en hield een knap overhoeks schot van Carcela uit zijn doel.

Nadien kwamen we lange tijd niet verder dan wat halve kansen en een afgekeurd Genks doelpunt. Maar het venijn zat in de staart. Nadat de hemelsluizen waren opengegaan, maakte Dewaest in de 82e minuut de 1-2. De Rouches bibberden nog even, maar in de extra tijd nam Boljevic na een prima counter de laatste twijfel weg: 1-3.

De Rouches hebben nu zeven punten meer dan nummer zes Genk en lijken zeker van deelname aan play-off 1. Bij KV Mechelen, Zulte Waregem en Anderlecht zullen ze dan weer blij zijn met de Genkse nederlaag.