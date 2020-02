Nadert Genk in eigen huis tot op één punt van Standard?

Elke wedstrijd lijkt wel een finale in deze fase van de competitie. Als Standard wint in de Crystal Arena, lijkt het zeker van een ticket voor play-off 1. Als Genk niet wint, moet het weer bang achterom kijken.

Na het felbevochten punt op Antwerp krijgen we dit weekend Standard op bezoek, de nummer vijf in de stand. Een overwinning kan ons in het zog van de Luikenaars brengen, en een stap dichter bij play-off 1. Joseph Paintsil is niet inzetbaar. 🔵⚪️👊💪#krcgenk #gnksta #samengenk pic.twitter.com/2ZPwqxg0rX