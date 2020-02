Jeugdzonde kost Anderlecht dure nederlaag op Mechelen (en hoogstwaarschijnlijk play-off 1)

Als het voor de wedstrijd al moeilijk was om play-off 1 te halen voor Anderlecht, zal het nu een half mirakel nodig hebben. Na een domme rode kaart voor Jérémy Doku nam KV Mechelen het initiatief helemaal over en Geofrey Hairemans bezorgde KV Mechelen met zijn eerste goal de zege.

Wat Anderlecht de eerste tien minuten liet zien, was veelbelovend. Joveljic schoot een zelfafgedwongen kans naast en Cobbaut zag zijn schot ook aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Maar het kreeg geen vervolg. Soms heb je de indruk dat Kompany vanuit de defensie de spelverdeler wil zijn.

Te traag

Als de tegenstander - zoals KV Mechelen perfect uitvoerde - geen druk gaat zetten en de rest van de ploeg afdekt, is het bijzonder moeilijk voor Kompany. Zeker als hij dan nog lang met de bal gaat lopen. Het haalt heel veel van de snelheid uit het spel. De verdediger heeft wel die lange pass in zijn voeten, maar Vrancken had zijn backs de opdracht gegeven om Doku en Amuzu kort af te dekken.

KV Mechelen had ook één grote kans, maar Van Crombrugge weerde de kanonskogel van Bijker. De thuisploeg had wel meer schade kunnen aanrichten, maar de voorzetten en acties vanop de flanken kwamen er niet uit. Storm werd te weinig in het spel betrokken, terwijl hij Murillo - die veel aanvallend dacht - toch in de problemen had kunnen brengen.

Dom rood

Het was wel Issa Kabore die Doku in de problemen bracht. Eerst beging die een 'oranje' overtreding op Vranckx en net voor rust tackelde hij te laat op de rechtsachter van Mechelen. Tweede geel en rood. Daar sta je dan na een heel sterke prestatie tegen Gent. Binnen Anderlecht hadden ze de pers al gewaarschuwd om niet te veel rond Doku te doen. Kwestie dat hij snel de pedalen verliest.

Anderlecht betaalde het cash. Terwijl ze in de eerste helft alles onder controle hadden, stond het na drie minuten in de tweede helft al 1-0. Hairemans verraste alles en iedereen met een verre uithaal en scoorde zijn eerste voor Mechelen. En ineens lukte quasi alles bij Malinwa. Brugjes, dribbels, combinaties... het leek wel het begin van het seizoen.

Anderlecht zakte steeds verder weg en zag zijn middenveld gedomineerd worden door Schoofs, Van Damme en een heel sterke Vranckx. Zulj moest het in kracht afleggen tegen de 17-jarige. En dan scoort die ook nog de 2-0 na geharrewar voor doel. Anderlecht was nergens meer! Een heel dure jeugdzonde...