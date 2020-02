KV Mechelen-Anderlecht: de strijd richting play-off 1 (met zowel Joveljic als Pjaca?)

De interessantste match van zaterdag is toch wel KV Mechelen-Anderlecht. Wie deze wint maakt nog kans op play-off 1, de andere is zo goed als uitgeteld. Place your bets!

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken heeft niet veel selectieproblemen buiten de langgeblesseerden Thoelen en Engvall. Joachim Van Damme maakt zijn rentree op het middenveld na zijn schorsingsdag en Aster Vranckx zal waarschijnlijk uit de basis verdwijnen. Vrancken moet wel nog beslissen of Issa Kabore of Jules Van Cleemput op de back zal staan. Kabore kreeg tegen Charleroi zijn eerste basisplaats nadat Vrancken ingreep na de nederlaag tegen Cercle Brugge. Bij Anderlecht is het niet echt koffiedik kijken. Dejan Joveljic is de enige overgebleven spits in de selectie en start hoogstwaarschijnlijk. Voor de rest heeft Frank Vercauteren niet veel reden om te wijzigen. Behalve als Francis Amuzu niet speelklaar geraakt. Dan bestaat de kans dat ook Marko Pjaca aan de aftrap komt.





Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.