Drie penalty's en een absoluut pareltje: KVO bezorgt Genk ijskoude douche en staat virtueel in play-off 1

Geen sneeuw en ijs aan de kust deze keer. Deze keer kon KV Oostende - KRC Genk dus wél doorgaan. Wel werd het een ijskoude douche voor Genk, dat na een vroege voorsprong nog drie tegentreffers slikte en KVO ziet naderen tot op één punt in de stand.

De hele eerste helft valt samen te vatten in drie momenten: drie strafschoppen ook. Een eerste afgedwongen door Bongonda, al hield Hubert zich nog in. Wim Smet vond het contact eerst onvoldoende, maar oordeelde anders nadat hij op aangeven van de VAR de beelden ging bekijken. Onuachu opende de score na tien minuten.

Het zou snel van 0-1 naar 2-1 gaan. Cuesta trapte Gueye aan, die zelf achter de bal ging staan en de stand in evenwicht bracht. Meteen hierna ging Sakala neer in de zestien na licht contact met Cuesta. Smet liet begaan, maar het was hetzelfde scenario als bij de eerste elfmeter. Toch maar eens de beelden gaan bekijken en alsnog strafschop fluiten.

Na de vorige rechts onder te hebben geschoten, mikte Gueye deze keer links bovenaan (2-1). Van den Brom haalde Cuesta prompt naar de kant. Na een aardig openingskwartier geraakte Genk door de pressing van KVO niet helemaal meer in zijn spel. Vanuit het veldspel geen kansen in de eerste 45 minuten, KVO mocht dus gaan rusten met een voorsprong.

Genk nam wel initiatief en ging op zoek naar de gelijkmaker. Onuachu kwam net te kort om de lage voorzet van Ito in doel te glijden. Aan de overzijde trilden de netten kort nadien wel, na een weergaloze uithaal van Theate. Fe-no-me-naal, hoe de verdediger de bal tegen de touwen jaste en dat wist ie zelf ook wel.

In één van de laatste seconden dat hij op het veld stond was Muñoz erg dicht bij de aansluitingstreffer. De Colombiaan vlamde van dichtbij tegen de staak. Niet veel later had Gueye zijn hattrick en de 4-1 aan de voet. De Senegalees besloot op Vandevoordt. Niet dat daar bij Oostende over getreurd hoefde te worden, want de punten waren binnen.

