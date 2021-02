Kan KRC Genk op veld van KV Oostende belangrijke stap zetten richting POI? Volg het hier vanavond live!

KV Oostende ontvangt zaterdagavond KRC Genk in de Diaz Arena. Het belooft een spannende partij te worden tussen twee rechtstreekse concurrenten voor play-off 1. KRC Genk boekt de laatste tijd wisselvallige resultaten. Terwijl bij KVO de toenemende druk hen misschien wel parten kan beginnen spelen.

KRC Genk heeft na de zwakke vertoning op het veld van RSC Anderlecht toch een beetje vertrouwen kunnen tanken uit de bekerpartij tegen Sint-Truiden. Maar met nog negen wedstrijden te gaan en de concurrentie die in hun nek hijgt kan de partij van zaterdagavond tegen KV Oostende doorslaggevend zijn, willen ze play-off 1 halen.

In de laatste rechte lijn naar de play-offs kan (behalve landskampioen Club Brugge) geen enkele ploeg zich nog veel misstappen veroorloven.

"We hebben een makkelijker schema dan de andere ploegen die op POI mikken" - Jelle Bataille

KV Oostende die de laatste weken sterke resultaten boekte maar ook wisselvallig blijkt te zijn, heeft eindelijk ook haar doelen bijgescherpt. Ook bij de kustploeg zijn ze nu volledig gefocust op een plaats in de top vier. Jelle Bataille getuigde na de nederlaag in bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge nog dat ze het volgens hem kunnen halen.

"Het zal zeker geen evidentie zijn. Maar we hebben kwaliteit in de ploeg, we spelen sterk, en wat volgens mij het belangrijkste is; we hebben een makkelijker schema dan de andere ploegen die mikken op play-off 1.", aldus de jonge verdediger.

Maar KV Oostende speelde dit seizoen, sinds ze niet meer achterom hoeven te kijken naar de degradatiezone, zonder druk. Eens ze die top vier binnensluipen en ze de druk zullen beginnen te voelen, zal het aan hen zijn om daaronder niet te bezwijken.

Het belooft dus een pittige partij te worden aan de Noordzee. Volg de wedstrijd tussen KV Oostende en KRC Genk hier vanavond live vanaf 20u45!