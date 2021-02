Henry nogmaals van goudwaarde voor OHL dat na sterke eerste helft met tien standhoudt

De opener van de speeldag tussen OHL en KV Kortrijk kon best bekoren, met Thomas Henry die zich weer tot absolute smaakmaker ontpopte. De score oogde voor OHL bij de rust al comfortabel, al stond het toen ook al wel met zijn tienen. Verder dan de eerredder geraakte Kortrijk niet.

Geen lange studieronde, wel een partij die van bij de aftrap uitstekend op en af ging, met de meeste dreiging die van OHL kwam. Mercier vond ruimte op rechts en leverde een haarfijne voorzet af. Ilić duwde de kopbal van Henry over. Aan de overzijde had Romo geluk bij een botsende vrije trap van Selemani. Meteen weer tegenprikken, dachten ze bij OHL. Weer zo'n goede voorzet van Mercier, Henry kopte raak: 1-0.

© photonews

Kortrijk kwam moeizaam aan voetballen toe, maar had wel een schietkans via Chevalier na een foute pass van Malinov. Romo kon de poging stoppen. Meteen weer naar de andere kant dan, waar Henry voor de zoveelste keer bewees van goudwaarde te zijn voor dit Leuven.

Een eerste kans plaatste de Fransman via een Kortrijks been nog naast. Na de hoekschop die hieruit voortvloeide, kon Jemelka doorkoppen. Henry stond vrij te wachten aan de tweede paal en maakte er met een overhoekse trap 2-0 van.

© photonews

De schaapjes al op het droge voor OHL? Neen, want Malinov beging twee overtredingen in enkele minuten en kreeg telkens geel. Straf: met tien man breidde de thuisploeg zijn voorsprong nog uit. Sowah knalde de 3-0 hoog en droog tegen de touwen. Ondanks de numerieke minderheid moesten de drie punten voor de spelers van Brys zo toch binnen zijn.

© photonews

Elsner bracht Gano in bij de rust en die liet zich wel meteen gelden. De ex-spits van onder meer Genk en Antwerp had onmiddellijk een eerste kans, maar kreeg aan de tweede paal de bal zowaar niet voorbij Romo. Het duurde niet lang vooraleer Gano toch zijn doelpuntje zou meepikken: op de voorzet van Selemani kopte de invaller raak.

© photonews

Het was vervolgens zoeken naar verdere openingen voor KVK om weer echt op een gelijkspel te mogen hopen. Guèye kreeg de kans op de aansluitingstreffer. Ngawa was de reddende engel langs Leuvense zijde en haalde van de lijn. In de extra tijd vond Hendrickx Romo op zijn weg nadat Dewaele hem goed aanspeelde. Het bleef dus 3-1, Leuven komt weer de top acht binnen.