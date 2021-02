Dompé en Bruno bezorgen Essevee drie gevleide, maar gouden punten

Nieuwe uitzege voor Zulte Waregem, dat via doelpunten van Dompé en Bruno vlak na rust op een dubbele voorsprong kwam. Yuma Suzuki kopte de aansluitingstreffer tegen de touwen, maar dichter kwam STVV niet. Dankzij de gevleide zege nadert Zulte Waregem tot op een punt van de achtste plaats.

Veelbelovend begin

Van een studieronde was geen sprake in een ijskoud Stayen. Dompé zette al snel een knappe actie op poten tegen zijn ex-club. Hij zonderde Gianni Bruno alleen voor doel af, maar de topschutter van Essevee besloot te zwak op Schmidt. Niet veel later moest de Japanse goalie van STVV nogmaals de meubelen redden, deze keer op een harde trap van Jelle Vossen.

Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier stak ook STVV voor het eerst de neus aan het venster. Caufriez haalde de achterlijn en legde de bal terug. Ilombe Mboyo speelde met een dummy Suzuki vrij. De Japanner mikte op de buitenkant van de paal.

Na de amusante openingsfase verwaterde het spelpeil. Beide ploegen kwamen moeilijk tot voetballen. Bovendien gleden de spelers met de regelmaat van de klok uit door het bevroren kunstgrasveld.

Op het halfuur kwam Zulte Waregem met de schrik vrij wanneer een voorzet van Mboyo nipt naast de verste paal rolde, na een communicatiefout in de defensie. STVV verdiende stilaan een voorsprong, maar beloonde zichzelf niet. Vlak voor rust bediende Mboyo Suzuki. De Japanner kopte naar de grond, maar Bostyn ging goed plat.

Koude douche

Het was Jean-Luc Dompé die de ban brak vijf minuten na de koffie. De winger van Essevee zette Caufriez met enkele overstapjes op het verkeerde been en trapte het leer in de verste winkelhaak. Schitterende actie en dito knal!

Nauwelijks drie minuten later verdubbelde Zulte Waregem de kloof. Het was Govea die met een schitterende doorsteekpass Bruno bediende. De topschutter van Essevee werke vanuit een scherpe hoek prima af. STVV betaalde de gemiste kansen uit de eerste en de mindere start van de tweede helft cash.

STVV leek aangeslagen na de dubbele koude douche, maar leek twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer beet te hebben. Suzuki scoorde, maar gebruikte in de actie zijn hand. Een minuut later mocht de Japanner dan toch juichen. Brüls gooide de bal in het pak, waar Suzuki het hoogst klom en onhoudbaar tegen de touwen knikte. Een oververdiende aansluitingstreffer voor STVV.

Peter Maes gooide met Steuckers en Colidio nog wat offensief geweld in de strijd. Echt wankelen deed Zulte Waregem niet meer. STVV verdiende meer, maar leed toch een derde nederlaag in een week tijd.

De troepen van Francky Dury kunnen andermaal een uitzege bijschrijven. Zulte Waregem toonde zich erg efficiënt en speelde de wedstrijd volwassen uit. Het nadert in de stand tot op amper een punt van de felbegeerde achtste plaats.