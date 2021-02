STVV kan tegen Zulte Waregem stevige optie op behoud nemen

STVV heeft er niet de beste week opzitten. Vorig weekend ging het kopje onder bij Oostende en eerder deze week knikkerde rivaal KRC Genk hen uit de Beker. Vanavond kunnen de troepen van Peter Maes mits een zege een serieuze optie nemen op het behoud.

Steve De Ridder gaf het na de verloren bekerpartij tegen KRC Genk aan. STVV kan zaterdag de basis leggen voor een zorgenloos seizoenseinde. "Nu verleggen we de focus naar de competitie. We moeten zorgen dat we het behoud zo snel mogelijk veiligstellen." In die optiek moet er geoogst worden in een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, dat na een tussenspurt in rustig vaarwater is terechtgekomen.

Peter Maes kan op een volledig fitte kern rekenen. Tegen KRC Genk kregen Mboyo en Brüls rust, wellicht nemen zij hun plaats in de basis weer in.

Op de vorige speeldag hield Zulte Waregem in extremis een oververdiend punt over aan de verplaatsing naar Charleroi, met dank aan Gianni Bruno. Francky Dury noemde het de beste prestatie van het seizoen.

Jannes Van Hecke en Nikos Kainourgios hebben de groepstraining hervat, maar de wedstrijd tegen STVV komt voor hen te vroeg. Ook Zarandia en De Ruyver blijven onbeschikbaar.

In de heenmatch ging STVV met 0-2 winnen aan de Gaverbeek, na goals van Suzuki en Caufriez. De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Christof Dierick en is live te volgen op deze wedstrijd vanaf 18:30u.