Krijgen we vuurwerk op Valentijn in de Vurige Stede? Match met grote belangen, Antwerp heeft een probleem

Standard en Antwerp openen op Sclessin een ongetwijfeld boeiende en leuke zondag. Voor beide teams staat er toch weer heel wat op het spel.

Standard kan met een overwinning opnieuw (even) in de top-4 springen en tot op vier punten komen van Antwerp, The Great Old van zijn kant mikt erop om stevig tweede te blijven.

Onder Mbaye Leye gaat het Standard stilaan voor de wind. De club staat ondertussen zesde en kan dus opnieuw mikken op een plekje in de eindstrijd, maar dan moet het ook in de toppers de punten weten thuis te houden.

Volgende 20 Reds werden geselecteerd voor onze uitwedstrijd op @Standard_RSCL morgen! 🔴⚪ pic.twitter.com/SH36iteeOF — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 13, 2021

Maar Antwerp weet uit de voorbije seizoenen: een tripje naar Sclessin is nooit makkelijk. Stamnummer 1 moet het bovendien nog eens zonder spits zien te rooien. Mbokani is er niet bij, Avenatti mag niet spelen tegen zijn ex-club: ook dat staat steeds vaker in contracten dezer tijd bij wintertransfers, denk maar aan onder meer Hannes Van Der Bruggen.

En dus is het misschien vooral uitkijken opnieuw naar Didier Lamkel Zé. Het woelwater scoorde de voorbije weken al meermaals en droeg vorige week al een goal op aan zijn vriendin. Op Valentijn is zoiets een beetje de kat bij de melk zetten natuurlijk ... Of vindt hij (eindelijk) de rust en verzoening? Dan kan hij echt nog een troef zijn voor Antwerp in de strijd om de Europese tickets.

Wie zal het halen? De thuisploeg en uitploeg staan ongeveer in balans bij BetFIRST - waag zeker een gokje en try your luck.