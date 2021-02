Waasland-Beveren wint met het kleinste verschil van Eupen en doet zo uitstekende zaak in het klassement

Waasland-Beveren heeft deze avond een belangrijke zege geboekt in de Jupiler Pro League. De Waaslanders haalden het met 1-0 van Eupen na een doelpunt van Frey. Door deze overwinning springt Waasland-Beveren naar de voorlaatste plaats in het klassement.

Waasland-Beveren begon uitstekend aan de wedstrijd en had al snel enkele kansen bij elkaar gevoetbald. Eerst trapte Faucher naast na een ingestudeerde hoekschop en even later trapte Frey op doelman Defourny.

Na 10 minuten spelen was het wel raak voor de Waaslanders. Leuko had een goede actie in huis op de rechterkant en bracht de bal strak voor. Defourny zat er tussen, maar duwde de bal in de voeten van Frey en de aanvaller twijfelde niet: 1-0.

Ook daarna bleef Waasland-Beveren de betere ploeg met enkele leuke combinaties, maar na een half uur kreeg Eupen uit het niets de kans om op gelijke hoogte te komen. Leuko haalde Baby neer in de zestien, maar Peeters profiteerde niet, want zijn penalty werd gestopt door Jackers.

In het laatste kwartier van de eerste helft kregen we kansen langs beide kanten te zien. Eerst kopte Prevljak van dichtbij over voor Eupen en Heris moest aan de overkant een schot van Koita van de lijn keren. 1-0 was zo de ruststand na een aangename eerste helft.

Tweede helft

Minder animo in de tweede helft, maar Prevljak kreeg wel een uitstekende mogelijkheid om de gelijkmaker binnen te duwen. Jackers had echter opnieuw een geweldige reflex in huis. In de rebound was Baby te verrast om de bal binnen te duwen.

Eupen bleef de betere ploeg, maar Jackers speelde een sterke wedstrijd. Eerst ging de doelman van Waasland-Beveren goed plat op een schot van Peeters en even later moest hij een poging van Heris in hoekschop duwen.

Waasland-Beveren overleefde het slotoffensief en zo werd 1-0 de eindstand. De Waaslanders doen zo een uitstekende zaak, want ze springen over Cercle Brugge naar de voorlaatste plaats in het klassement. Eupen staat op de veertiende plaats.