Zulte Waregem laat dure punten liggen in strijd om play-off 1: zure thuisnederlaag tegen Moeskroen

Moeskroen heeft vanavond met 1-2 gewonnen op het veld van Zulte Waregem. Osabutey en Aleix Garcia scoorden voor de bezoekers. De Fauw scoorde voor Zulte Waregem via een strafschop. De thuisploeg laat zo dure punten liggen in de strijd om play-off 1.

Zulte Waregem begon sterk aan de wedstrijd en na nog geen twee minuten leek Sissako de score te openen. Larin stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. De VAR kon geen lijn trekken door technologische problemen, waardoor ze luisterden naar de beslissing van de lijnrechter. Aan de overkant kreeg Aleix Garcia een mooie kans, maar zijn schot ging naast.

Zulte Waregem zocht, maar Larin en Bruno lieten het liggen. Aan de overkant was het wel raak. Moeskroen kwam er af en toe goed uit en het werd beloond met een doelpunt. Osabutey was sterker dan zijn verdediger en trapte de bal in de draai hard in de hoek.

Zulte Waregem was van slag en buiten een hard schot van Bruno kregen ze geen kansen meer in de eerste helft. Osabutey kwam nog dicht bij een tweede doelpunt voor Moeskroen, maar zijn schot ging over. De bezoekers gingen dus rusten met een 0-1 voorsprong.

Tweede helft

Moeskroen ging in het begin van de tweede helft op zoek naar een tweede doelpunt en na nog geen tien minuten was het prijs. Mensah ging in de fout, waardoor Perica de bal tot bij Aleix Garcia kreeg. De aanvallende middenvelder draaide de bal heerlijk binnen.

Het antwoord van Zulte Waregem liet niet lang op zich wachten. Sobiech ging in de fout op Larin in de zestien en daardoor kreeg de thuisploeg een strafschop. De Fauw trapte de bal hard door het midden en Butez was geklopt: 1-2.

De thuisploeg probeerde nog wel in het slot, maar ze konden niet meer scoren. Het bleef dan ook 1-2. Door deze nederlaag blijft Zulte Waregem op 4 punten van Racing Genk staan. Moeskroen klimt naar de tiende plaats.