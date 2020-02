Anderlecht verwent fans eindelijk eens tegen tien man van zeer tam Eupen

Anderlecht heeft eens een wedstrijd gespeeld waarin de tweede helft compleet overbodig was. Na 45 minuten was het al 4-0 en stond een bijzonder slap Eupen met tien. De fans in het Lotto Park kregen dan ook eens een waar doelpuntenfestival te zien. Een plakker op een houten been?

Je moet nu ook niet overdrijven hé Eupen. Als je Anderlecht laat voetballen, kom je tot de conclusie dat die mannen wel de openingen kunnen vinden. Met vijf verdedigers starten tegen één diepe spits, da 's gewoon vragen om problemen. Lokonga, Zulj en Vlap konden op het middenveld doen wat ze wilden. De flanken kregen enorm veel ruimte. En zelf stelden de Oostkantonners aanvallend niks voor.

Rood en boeken toe

Was 't carnaval zaterdag in Eupen? Ze leken er in ieder geval niet klaar voor. Toen Sardella Amuzu lanceerde in de rug van zijn tegenstander had die de perfecte voorzet op Murillo in huis. Een back in de zestien én een goeie pass van Amuzu... Dat hebben we bij Anderlecht nog niet te veel gezien.

Vijf minuten later was de match al gespeeld. Pjaca vond Joveljic in de zestien, maar Amat gaf die zo'n duw dat ref Boucaut niet anders kon dan rood trekken en een penalty geven. Vlap achter de bal en 2-0. Zo vlot is het enkel nog maar tegen STVV gegaan dit seizoen voor de Brusselaars. De 3-0 via Pjaca viel nog voor het halfuur en Kompany zette de 4-0 op het bord met zijn eerste goal van het seizoen. 5-0 via Amuzu in de tweede helft en zelfs nog een 5-1 via Bolingi en de 6-1 van Bakkali.

Te laat?

't Is wel eens leuk voor de fans, maar voor play-off 1 lijkt het toch te laat te komen. Anderlecht kan enkel nog voor die 9 op 9 gaan en hopen dat Genk en KV Mechelen punten laten liggen. Want soms denk je toch dat deze ploeg iets te zoeken heeft in play-off 1. Je moet ook maar denken dat ze zondag op het veld stonden zonder Chadli, Luckassen, Doku, Colassin...

Maar de wedstrijd van zondag zou wel eens een voorproefje kunnen zijn van wat hen te wachten staat. Wedstrijden niet op het scherp van de snee, maar van die matchen waar je je als dikbetaalde speler moeilijk voor kan opladen. Lommel en Virton uit, dat worden geen aangename verplaatsingen hoor. Mathematisch kan het allemaal nog, maar gezien de uitslagen lijkt het toch geen feest te worden voor al wat paars en wit is de volgende twee maanden.