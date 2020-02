Door blessures gedecimeerd Anderlecht moet winnen om waterkansje te behouden

Om toch dat waterkansje op play-off 1 nog te behouden doet Anderlecht beter wat het elke week moet doen, maar o zo weinig deed: winnen. Tegenstander Eupen weet echter dat er iets te rapen valt in het Lotto Park.

Want Frank Vercauteren heeft zo zijn problemen om een deftig elftal op te stellen. De blessuregolf bij paars-wit is ongezien. Dejan Joveljic, de enige overgebleven spits, trainde de hele week niet mee, maar zit wel in de selectie. Yari Verschaeren en Nacer Chadli zijn wel terug, maar die laatste zit nog niet in de selectie.

Mogelijk moet Vercauteren dus gaan improviseren in de spits. Marko Pjaca lijkt daarvoor het meest in aanmerking te komen gezien zijn lengtevoordeel op Bakkali of Amuzu. Ook Vincent Kompany moest wat trainingsoefeningen overslaan, maar hij zal wel moeten spelen, want Luckassen is er ook al niet. En Cobbaut moet op de linksachter staan, want Kemar Lawrence is nog niet klaar.

Anderlecht is wel torenhoog favoriet.