Iedereen kan dit Anderlecht kloppen: 10 op 27 en weer geen enkele doelkans tegen KV Kortrijk

180 minuten zonder één kans die naam waardig af te dwingen. Meer zelfs, twee volledige matchen zonder een bal tussen de palen. Anderlecht is aanvallend nergens en KV Kortrijk liet hen met plezier het balbezit. Ze deden er toch niks mee. De West-Vlamingen maakten het zelf af na een resem kansen.

Een vriend stuurde voor de match: "Leuker om zo naar het voetbal te gaan zeker?" Lentezon, aangename 18 graden, een perfecte grasmat... alles was aanwezig om er een aangename voetbalnamiddag van te maken. Alles behalve 22 spelers die dat ook effectief konden brengen. Kortrijk had na drie minuten al twee keer kunnen scoren via kopballen van Selemani en Gano - dat had altijd doelpunt moeten geweest zijn - maar liet dat na.

Geen niveau

En wat daarna volgde was niet meteen wat we voor ogen hadden voor de match. Een festival aan verkeerde passes en soms zelfs lachwekkende momenten. Corners die tien meter voorbij de verste paal vlogen, ingestudeerde stilstaande fases die men gewoon over de lijn liet rollen, duidelijke fouten die niet gefloten werden... Het was een lijdensweg voor iedereen die tussen de witte lijnen stond. En voor de mensen die ernaar aan het kijken waren.

© photonews

Kompany had Ait El Hadj en Amuzu op de bank gezet voor Ashimeru en Mukairu. Nu kon de Ghanees wel charmeren met zijn loopacties, maar van de flanken kwam er absoluut niks. Mukairu en Bruun Larsen geraakten met de beste wil van de wereld geen man voorbij. En centraal was er niemand met een idee. Resultaat: geen enkel doelgevaar in de eerste helft.

Visser

Kortrijk profiteerde wel regelmatig om tegen te prikken, maar het was pas in de toegevoegde tijd dat zer iets uit puurden. Wellenreuther loste een kopbal op een corner - die er geen was - en Sainsbury kon binnenduwen. Het was trouwens ook niet het dagje van ref Lawrence Visser, die een paar stevige overtredingen, vooral eentje op Ashimeru, door de vingers zag.

© photonews

Kompany had er bij de rust iedereen kunnen afhalen, maar hield het bij de andermaal teleurstellende Bruun Larsen en Ashimeru. Amuzu en Ait El Hadj moesten voor meer gevaar komen zorgen. Wel, we hoorden het interview voor de match met Kompany: "Het mooie weer geeft me zin om zelf weer te voetballen..." Misschien had hij dat moeten overwegen.

In de spits of op het middenveld dan, want Anderlecht bakte er niks van. Een kwartier voor tijd maakte Gano hen helemaal af. Na een goeie pass van de ingevallen Chevalier schudde hij eerst Delcroix af en omspeelde daarna Wellenreuther: 0-2.

Dit Anderlecht heeft weinig tot niets te zoeken in play-off 1. Of zouden er nog ploegen in 1A te vinden zijn die in 180 minuten geen enkele kans bij elkaar konden voetballen?