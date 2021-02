Antwerp tegen STVV was een maat voor niets en eindigt zoals het begon

Een partij waarin nauwelijks kansen tevoorschijn kwamen. Beide ploegen misten duidelijk creativiteit en wil om te winnen.

1ste helft

Het was een slordig begin van Antwerp dat een paar maal zo balverlies leed maar STVV kon hier niet van profiteren.

Antwerp eiste de bal op in de beginfase en kwam tot twee pogingen binnen het kader maar tweemaal zat Schmidt goed in de weg. STVV kwam niet verder dan een trap op doel via Bruls die naast de goal van Beiranvand hobbelde.

In de 35ste minuut moest Beiranvand gewisseld worden door De Wolf. De keeper van Antwerp kwam goed uit maar werd geraakt door Caufriez en raakte geblesseerd. Zo kwam De Wolf voor de tweede wedstrijd op rij de geblesseerde Beiranvand vervangen.

In het slot van de 1ste helft kreeg STVV hun beste kans. Mboyo gaf de bal diep naar Suzuki die vanop de achterlijn kon voorzetten tot bij Bruls. Deze kopte de bal hoog over het doel van De Wolf. Antwerp kreeg ook nog een mogelijkheid via De Laet en Refaelov maar beide schoten werden geblokkeerd.

Het was een eerste helft met weinig beweging, diepgang en creativiteit van beide ploegen. Beide kwamen nauwelijks tot echte grote kansen en was 0-0 een logische ruststand.

2de helft

De 2de helft ging op hetzelfde elan verder als de 1ste. Weinig kansen en mogelijkheden in een wedstrijd waar het tempo zeer laag lag.

Het was wachten tot de 66ste minuut dat Suzuki een enorme mogelijkheid kreeg maar hij trapte onbesuisd over het doel van De Wolf. Eén minuut later was het aan Antwerp via Lukaku met een voorzet tot bij Gerkens die nipt naast het doel van Schmidt kopte.

In de 71ste minuut viel Mbokani in bij Antwerp na weken blessureleed. Hij kwam Refaelov vervangen die een bleke partij speelde.

In de 82ste minuut kopte Lavalée de bal in doel maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een duwfout op Seck.

In de 93ste minuut kreeg Antwerp nog een corner maar scheidsrechter De Cremer fluit af voor deze kan genomen worden.

Beide ploegen kregen geen echte kansen meer en zo bleef het 0-0. Een partij die geen winnaar verdiende. Beide ploegen brachten daarvoor te weinig.