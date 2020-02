Erg vroeg doelpunt waar nog zal worden over nagekaart is voldoende voor nieuwe thuiszege voor matig Club Brugge

Club Brugge en Charleroi mochten in een onvervalste topper het zondagvoetbal openen op Jan Breydel. Na een vurig begin was het daarin lange tijd weer en wind trotseren en uiteindelijk veel storm in een glas water.

Club Brugge wilde in eigen huis zijn ongeslagen status bevestigen en met een overwinning tegen Charleroi de kloof met KAA Gent voor minstens enkele uren opnieuw wat groter maken. Dat deed Clement zonder Mats Rits, terwijl ook Tau, Kossounou en De Cuyper niet in de basis begonnen.

Meteen de 1-0

Voorin moesten Dennis en Openda voor de doelpunten proberen te zorgen. Bij de bezoekers moest Belhocine noodgedwongen wisselen: Club-huurling Rezaei mag niet spelen tegen blauw-zwart, dus koos de coach van de Zebra's voor Gholizadeh.

Al na een halve minuut was het raak voor Club Brugge, toen Balanta een bal voorbij Penneteau poeierde via een Charleroi-speler. De Carolo's waren boos, want hadden daarvoor een fout op Dessoleil gezien - ref D'Hondt en de VAR grepen niet in.

Weinig oogstrelend

Het verlamde de wedstrijd, want de Zebra's toonden zeker in de eerste helft heel weinig daadkracht en blauw-zwart kwam zelf ook met heel weinig kansen. Na de koffie stak storm Ellen vervolgens de kop op, terwijl Dennis bleef grossieren in foute beslissingen.

De bezoekers maakten steeds meer aanspraak op een doelpunt, met name Gholizadeh was er een paar keer echt dichtbij. Mignolet moest een paar keer goed plat, anders stonden Mechele & co wel pal om de gelijkmaker af te houden.

Maar de vijftiende clean sheet voor Big Si kwam uiteindelijk wel op het scorebord terecht en zo zet Club Brugge - zonder echt te overtuigen - KAA Gent wel (eventjes) op twaalf punten in de stand. Donderdag zal het in Manchester mogelijk wel uit een ander vaatje moeten tappen.