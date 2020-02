Indrukwekkende Buffalo's tanken vertrouwen voor clash met AS Roma: Vlotte zege tegen mak STVV

AA Gent heeft zondagavond vertrouwen getankt voor de return tegen AS Roma. Na een vroege dubbele voorsprong speelde een bij vlagen indrukwekkend Gent de partij volwassen uit. Grote man was eens te meer Jonathan David, die na zijn hattrick alleen topscorer wordt in de Jupiler Pro League.

Thorup roteerde na de zware wedstrijd tegen AS Roma. Zo kregen Kvilitaia, Asara, Chakvetadze en Castro-Montes een basisplaats van de Deen. Geen sprake van Laurent Depoitre in de Gentse selectie. Kostic koos bij STVV voor een nieuw centraal duo achterin na de nederlaag tegen Cercle Brugge.

STVV begon vrank en vrij tegen de Buffalo’s, maar kreeg hiervoor al snel de rekening gepresenteerd. In de achtste minuut leed Colombatto balverlies, waarna Kvilitaia gehaakt werd in de zestien meter. David klaarde de klus vanop de strafschopstip, al zat Steppe er nog aan. Nog geen vijf minuten later leek de wedstrijd al gespeeld. Kums schilderde de bal perfect op het hoofd van Kvilitaia. De vervanger van Depoitre liet Steppe kansloos.

In minuut 26 was de wedstrijd helemaal gespeeld. Chakvetadze, die erg bedrijvig was, stuurde David in het straatje. De Canadees twijfelde niet oog in oog met Steppe. En Sint-Truiden… dat liep achter een bij vlagen ongrijpbare bal. Enkel een schot van Botaka bezorgde Kaminski wat werk in de eerste helft. Chakvetadze, Vadis en Kvilitaia lieten nog tal van mogelijkheden onbenut om de score nog hoger te laten oplopen.

In een overbodige tweede helft bleef AA Gent heer en meester, al ging de intensiteit wel naar beneden. Op het uur stak STVV zowaar zijn neus aan het venster, maar Kaminski gaf geen krimp op een knap schot van de ingevallen Lee.

Een paar minuten later lukte Jonathan David zijn hattrick, en hoe. Castro-Montes bediende de Canadees in de zestien. Met een knappe schijnbeweging zette hij Bushiri in de wind om vervolgens ijskoud binnen te schuiven. Pure klasse!

Dat Suzuki wat later de eerredder kon binnenfrommelen na een gekraakt schot van Asamoah, kon de pret niet bederven in Gent. Thorup had de luxe om vaste waarden Kums en Ngadeu wat rust te gunnen. Gent besloot dan toch om de voet van het gaspedaal te halen, waardoor het laatste kwart van de wedstrijd nauwelijks dreiging te noteren viel.

Door deze vlotte overwinning blijft AA Gent tweede in de stand, met negen punten achterstand op leider Club Brugge. Donderdag gaan de Buffalo's in het eigen 'Fort Ghelamco' op zoek naar een legendarische Europese avond, waarin AS Roma het slachtoffer van dienst moet worden.