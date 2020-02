Knoopt AA Gent na AS Roma aan met een zege tegen STVV?

AA Gent ontvangt zondagavond STVV in de eigen Ghelamco Arena. Met de zware wedstrijd van donderdag tegen AS Roma in de benen kan Gent best bij de les zijn om zijn ongeslagen serie in eigen huis verder te zetten.

Storm Ciara zorgde voor wat schade aan de Ghelamco Arena, maar de wedstrijd tegen STVV komt niet in het gedrang. Na de zure nederlaag tegen AS Roma proberen de Buffalo's in het eigen 'Fort Ghelamco' hun knappe reeks verder te zetten. Met een knappe 17 op 21 tellen ze intussen vier punten voorsprong op het nummer drie, Charleroi. Zoals bekend verloren de Gentenaars dit seizoen nog niet in eigen huis in de Jupiler Pro League.

Het wordt uitkijken of Thorup veel wissels zal doorvoeren in vergelijking met de partij tegen AS Roma. Castro-Montes vervangt wellicht Lustig, die geen al te beste beurt maakte in het Stadio Olimpico. In de aanval krijgt Depoitre, pas terug uit blessure, misschien rust. Mogelijk krijgen Kvilitaia of Niangbo. Ook Chakvetadze groeit stilaan naar zijn goede vorm toe.

Sint-Truiden kan vrank en vrij komen voetballen in Gent, ze hebben immers niets meer te winnen of te verliezen. Al zal coach Kostic wel een reactie eisen van zijn ploeg. Na een heel knappe zege tegen Eupen (5-2) volgde vorige week een smadelijke nederlaag in eigen huis tegen hekkensluiter Cercle Brugge (0-1).

Interessant om volgen wordt 'de clash der ruiten': zowel AA Gent als STVV spelen in een 4-4-2. De kracht van het Gentse middenveld is intussen bekend, maar als ze in hun dag zijn, beschikt ook het Truiense middenveld over enkele serieuze troeven. Samuel Asamoah, die tegen Eupen goed was voor een hattrick én rode kaart, keert terug na schorsing.

De heenmatch op Stayen eindigde op een troosteloze 0-0. De wedstrijd van zondag wordt geleid door Jasper Vergroote. Volg de wedstrijd live via Voetbalkrant.com.