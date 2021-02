Vooraf: Drie wijzigingen bij KRC Genk, Holzhauser toch van de partij

John van den Brom gooit met Lucumi, Hrosovsky en Arteage drie nieuwe namen in het elftal in vergelijking met de nederlaag van woensdag tegen KV Oostende. Bij Beerschot komt Pietermaat na zijn schorsing meteen weer in het elftal, ten koste van Coulibaly. Suzuki en Holzhauser, die twijfelachtig waren, starten gewoon in de basis.