Zwalpend KRC Genk kan tegen Beerschot profiteren van misstap KV Oostende

Zondagavond ontvangt het zwalpende KRC Genk Beerschot. Met het oog op een POI-ticket kan de ploeg van John van den Brom zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. Meer nog, na het puntenverlies van concurrent KV Oostende kan Genk een goede zaak doen in het klassement.

Het doet bij pijn aan de ogen, wat KRC Genk de laatste weken op de mat legt. Het contrast met pakweg drie maanden geleden is enorm. Afgelopen woensdag nog gaven de Limburgers na een vroege voorsprong de wedstrijd ogenschijnlijk erg gemakkelijk weg aan KV Oostende, een rechtstreekse concurrent voor een plekje in de top vier.

De druk werd opgevoerd en in die optiek is een zege in de thuismatch tegen Beerschot dan ook een must. Voor die confrontatie rekent van den Brom op volgende namen. Preciado is geblesseerd en moet verstek geven.

Beerschot kreeg afgelopen weekend een opdoffer van jewelste te verwerken in de derby tegen KV Mechelen. In het absolute slot zagen de Mannekes een 1-0 voorsprong omgebogen worden in een 1-2 nederlaag.

Will Still heeft vooral in offensief opzicht zorgen. Zo liggen Noubissi en Bakkali in de lappenmand, maar zijn ook Suzuki, Eleke en Holzhauser twijfelachtig voor de trip naar de Luminus Arena.

Eerder dit seizoen ging KRC Genk met zware 5-2 cijfers ten onder op het Kiel. Théo Bongonda en Carlos Cuesta moesten in die wedstrijd met rood naar de kant. Het bleek de zwanenzang voor Hannes Wolf, die daags nadien op de keien werd gezet.

De wedstrijd van zondag staat onder leiding van Bert Put en is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 18:15u.

