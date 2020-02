KRC Genk boekt levensbelangrijke zege in Kortrijk en kan vanuit de luie zetel genieten van het voetbalweekend

KV Kortrijk en KRC Genk mochten speeldag 27 van de Jupiler Pro League openen en deden dat al bij al met een eerder lauwe prestatie. In deze fase van de competitie tellen echter vooral de punten met oog op play-off 1.

KV Kortrijk kon met een overwinning tot op drie punten van KRC Genk komen en zo misschien nog dromen van play-off 1, terwijl de Limburgers met een zege druk konden zetten op KV Mechelen en de andere achtervolgers.

Twee nieuwkomers aan beide kanten

Bij de thuisploeg kwam Makarenko terug, terwijl ook Lepoint opnieuw een basisplaats kreeg ten voordele van Azouni en Kagé. Bij de bezoekers was Uronen geblesseerd en Dewaest geschorst, dus werd Wouters achteruitgeschoven en kwamen Thorstvedt en Eboué in de ploeg.

Beide teams wilden (en moesten) winnen, maar in een flauwe eerste helft was daar eigenlijk niet al te veel van te merken. De thuisploeg had nog de beste kansen, Moffi etaleerde een paar keer zijn kunnen en de bezoekers kwamen met niet meer dan wat halve schoten: 0-0 was een logische ruststand.

Mboyo had in de eerste helft weliswaar gescoord, maar was toen afgefloten voor buitenspel. Na de koffie kreeg hij een absolute dot van een kans, maar miste hij oog in oog met Didillon. Aan de overkant was het meteen wél raak.

Mboyo niet, Wouters wel

Wouters dook op aan de tweede paal na een voorzet van Lucumi en wist met de linker de 0-1 op het bord te zetten. Het gaf de bezoekers wat ademruimte en ook wat meer vertrouwen, want Onuachu kreeg daarna nog kansen om er 0-2 van te maken.

Ook Ito liet een absolute reuzenkans liggen om de match te beslissen, waardoor de Kerels tot in het absolute slot konden dromen van minstens een puntje. De gelijkmaker viel echter ook niet, waardoor Genk een zeer belangrijke driepunter pakt in de strijd om play-off 1.