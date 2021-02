Geen van beide teams maar wel neutrale toeschouwer winnaar vanwege fraaie eerste helft in KVM - Gent

KV Mechelen en AA Gent hebben vrijdagavond allebei bewezen dat ze op zijn minst in play-off 2 thuishoren, zoniet hoger. Beide teams hadden de kans om een zaak te doen, maar moeten vrede nemen met een punt. Wie de wedstrijd zag, heeft vooral in de eerste helft genoten.

Zo'n zonde dat dit een wedstrijd zonder toeschouwers was, want anders hadden die een uiterst genietbare eerste 45 minuten gezien. Twee voetballende ploegen die de bal willen en de aanval zoeken, een hoog tempo, snelle handeling en een massa kansen: dat had een heerlijke eerste helft allemaal te bieden. Met aanvankelijk vooral een Gent dat voorin vinnig en kwiek acteerde, nadien ging het ook bij Mechelen goed draaien.

Yaremchuk blijft scoren

Nadat Tissoudali na een dribbel op Thoelen stuitte, zorgde Yaremchuk al snel voor de openingstreffer. Na een tikje opzij van Tissoudali trapte de Oekraïner de 0-1 hoog in de touwen, zo ging die op hetzelfde elan verder na zijn hattrick tegen Moeskroen.

Op het kwartier hingen de bordjes weer gelijk na de eerste goede aanval van de thuisploeg. Hairemans wachtte op de overlap van Walsh, die bediende Storm en de linkerflankspeler maakte er 1-1 van. Na balherovering van de Buffalo's aan de middenlijn hing de 1-2 in de lucht. Niangbo kreeg zijn plaatsbal niet buiten het bereik van Thoelen.

Vervolgens was het tien minuten Storm-time. Eerst trapte de man van de gelijkmaker via Kums en vanuit buitenspel tegen de staak. Bij een één-tegen-één met doelman Bolat was de afwerking ondermaats: een bal in het zijnet. Storm zou nog een volgende keer van kortbij kunnen afdrukken, een bezoekende verdediger greep nog net op tijd in. Aan de overzijde ging een bal voorbij Niangbo, die anders maar moest binnentikken.

Het eerste gevaar na de pauze bestond vooral uit schietkansen. Bolat duwde de uithaal van Vanlerberghe over, Thoelen hield de bal goed bij zich na het schot van Dorsch. Uitgespeelde kansen waren er in de tweede periode veel minder bij. De twee ploegen wilden uiteraard defensief orde op zaken stellen en wisten ook dat een tegentreffer fataal zou zijn naarmate de match vorderde.

Geen late opdoffer

Mrabti ondernam in het slotkwartier nog wel iets, het schot van de Zweed ging niet zo ver naast. De tweede helft was uiteindelijk een pak minder van kwaliteit. Beide ploegen bleven wel bespaard van een late opdoffer. KV Mechelen en Gent moeten dan ook wel leven met een puntendeling.

