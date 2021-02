Vrancken met veel puzzelwerk richting play-off 1 of Vanhaezebrouck met meer opties richting play-off 2

De ploegen van Wouter Vrancken en Hein Vanhaezebrouck zijn het eerst aan zet in de nieuwe competitiespeeldag. Die opent vrijdagavond met KV Mechelen - AA Gent. KVM kan op gelijke hoogte van KVO en RSCA komen, Gent kan mits een zege Malinwa bijbenen.

Het geeft aan dat er voor beide teams nog veel mogelijk is. KV Mechelen zit met 25 op 30 in de flow. Wel kampt trainer Wouter Vrancken met kopzorgen. Nadat Kaboré werd aangetrapt in de uitwedstrijd bij Beerschot, viel Walsh woensdag uit. Twee spelers voor dezelfde positie. Ze hopen bij Mechelen Walsh nog op te lappen. Sterkhouders Van Damme en Shved zijn er zeker nog niet bij, net als de langdurig geblesseerde Engvall.

Ook bij Gent nog een bijzonder goed gevulde ziekenboeg met Plastun, De Bruyn, Chakvetadze, Marreh, Depoitre, Ngadeu, Malde, Parmentier en Coosemans die ontbreken. Lichtpunt is dat een aantal van die blessures goed evolueren en de fitheid van Tissoudali en Vadis wordt opgedreven. Die laatste maakte alvast een sterk wederoptreden. Vanhaezebrouck krijgt dus wel degelijk stilaan meer opties.

Na de dubbele triomf uit bij Beerschot (competitie+beker) rekent KV Mechelen op een goede voortzetting in eigen huis. AA Gent tankte vertrouwen door Charleroi in de beker uit te schakelen en Moeskroen te trakteren op een 4-0, met dank aan de hattrick van Yaremchuk. KVM komt bij winst echt meedoen om play-off 1. Halen de Buffalo's het, dan staan zij vrijdagavond voor het eerst sinds lang op een plek die recht geeft op play-off 2.

