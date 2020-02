KV Mechelen blijft in de running voor play-off 1 met klinkende zege tegen nieuwe rode lantaarn

Welgeteld twaalf minuten. KV Mechelen had niet langer dan dat nodig om de voorlaatste thuiswedstrijd uit de reguliere competitie naar zich toe te trekken en zo in het spoor van KRC Genk te blijven in de strijd om play-off 1. Voor Waasland-Beveren is het wonden likken onderin.

Wie dacht dat Waasland-Beveren zich, als ploeg die moest knokken voor het behoud, met het mes tussen de tanden zou presenteren, kwam bedrogen uit. Het was eerder los zand. Malinwa walste er dan ook met gemak overheen. Jackers hield eerst nog een trap van Van Damme tegen. Kort nadien trilde de netten wel. Storm kwam naar binnengeknepen, De Camargo legde binnen en die laatste werd afgevlagd De VAR zag het anders: het doelpunt werd wel degelijk goedgekeurd. Een rappe 1-0; het perfect scenario voor de Mechelaars en er zou snel een tweede treffer bijkomen. Van Damme raakte aan de eerste paal de bal net niet op een hoekschop van Schoofs, Peyre kopte wel raak: 2-0. Wiegel in eigen zijnet De Waaslanders lieten zich als makke lammetjes naar de slachtbank leiden, ware het niet dat Mechelen nog genade kende. De Camargo stevende alleen op doel af, maar liftte de bal over. Wiegel kopte een voorzet van Kabore in het zijnet van het eigen doel, echt wel met vuur spelen wat de rechtsachter van Waasland-Beveren daar deed. Na 25 minuten haalde KVM zijn voet van het gaspedaal en liet het Waasland-Beveren meer in de match komen. Er kwamen enkele verraderlijke voorzetten en er was enkele keren geharrewar voor het Mechelse doel, maar de aansluitingstreffer kwam er niet. Van Damme geeft ex-club doodsteek Integendeel, het werd zelfs 3-0. Jackers moest ternauwernood ingrijpen en was zo uit positie. Slim gezien van Van Damme om meteen te trappen en via de lat gaf de middenvelder zijn ex-club de doodsteek. Kort hierna het enige moment van concreet Bevers doelgevaar: Dierckx trapte op de dwarsligger. Aan de overzijde trapte de ingevallen Vanzeir van dichtbij over. Toch kwam de vierde er nog helemaal op het eind, van de voet van Togui. KV Mechelen nadert opnieuw tot op één punt van Genk. Door de zege van Cercle in Moeskroen benen de Bruggelingen Waasland-Beveren bij onderaan. Cercle heeft nu zelfs een match meer gewonnen, Waasland-Beveren is dus laatste.