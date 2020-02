KV Oostende en Zulte Waregem delen de punten na een aangename eerste helft

KV Oostende heeft deze avond 1-1 gelijkgespeeld tegen Zulte Waregem. Skulason opende de score via een strafschop, maar Marcq zorgde voor de rust nog voor de gelijkmaker. Het blijft spannend voor de Kustboys, want het verschil met de laatste in de stand is twee punten.

KV Oostende begon sterk aan de wedstrijd. Palaversa probeerde Niane doorheen de verdediging te loodsen, maar de aanvaller stond buitenspel. Aan de overkant kwam Bruno uit het niets alleen voor Dutoit, maar Bruno trapte op de doelman. Na tien minuten kreeg Sakala een enorme kans om de score te openen. Bataille legde de bal perfect breed en zo kwam de aanvaller alleen voor Bansen. Sakala trapte echter onbegrijpelijk naast. Het was een aangename eerste helft en de wedstrijd ging goed op en neer, maar na 20 minuten kon KV Oostende de score openen. Skulason ging neer in de zestien na een fout van Bruno en de Ijslander zette de strafschop zelf om: 1-0. KV Oostende bleef daarna de betere ploeg, maar Zulte Waregem kwam wel op gelijke hoogte via Marcq. De centrale middenvelder was goed gevolgd op een bal van Larin en hij was net iets sneller op de bal dan doelman Dutoit om de 1-1 binnen te duwen. Daarna werd Zulte Waregem de betere ploeg met kansen voor Walsh en Larin, maar 1-1 was wel de ruststand. Tweede helft De tweede helft begon verschroeiend met kansen langs beide kanten. Dompé en Larin kregen uitstekende kansen voor Zulte Waregem, maar Dutoit stond goed op te letten. Aan de overkant kwam Niane net een teen te kort om een pass van Sakala binnen te leggen. Daarna kregen we nog bitter weinig te zien. De wedstrijd eindigde dan ook op 1-1. Door het gelijkspel staat KV Oostende nu twee punten boven de laatste in de stand, want Cercle Brugge haalde het deze avond van Moeskroen.