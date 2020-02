Oularé poeiert Standard naar de overwinning en voorbij Antwerp in de stand

Standard heeft de smaak te pakken. Na de knappe uitzege op Genk pakten de Rouches ook de scalp van Antwerp. Door de nederlaag moet de Great Old zijn vierde plaats ook afstaan aan de Luikenaars. Obbi Oularé besliste de partij met een geweldige uithaal.

Standard ontving Antwerp op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League en had nog een eitje te pellen met de jongens uit de Sinjorenstad. De bekeruitschakeling in Sclessin van december lag nog zwaar op de maag. Niet alleen de uitschakeling, maar ook de slotfase, waarin Lamkel Zé het thuispubliek ging provoceren.

Voor de Kameroener was er dus geen warm onthaal weggelegd. Evenmin voor Steven Defour. Elke baltoets van het duo Lamkel Zé – Defour werd op gefluit en boegeroep onthaald, balverlies op luid gejuich. Het waren dus vooral de fans die zich vermaakten. De neutrale bezoekers bleven wat op hun honger zitten.

Mbokani kreeg veel lange ballen te verwerken en de Congolees had het niet onder de markt tegen Laifis en Vanheusden. Er was ook veel te weinig aansluiting. Misschien had dat wel te maken met het onuitgegeven middenveld achter hem: Haroun, Defour en De Sart met laatstgenoemde als meest offensieve.

Het was vooral aan de overkant te doen, waar het hard tegen hard was tussen Seck en Oularé. De Great Old geraakt moeilijk onder de druk van de Rouches uit, die de beste kansen kregen. Lestienne twijfelde te lang en knalde van erg dichtbij op Bolat. Bastien haalde zijn handelsmerk boven. Zijn knal strandde op de vuisten van Bolat. Op de knal van Oularé had de doelman echter geen reactie in huis. De spits poeierde de bal in de linkerkruising. Een fantastische uithaal! 129 km/u!

Pas daarna begon Antwerp te voetballen. Ze kreeg ook enkele scheidsrechterlijke beslissingen in hun voordeel, tot woede van Michel Preud’homme. Toen hij gesticuleerde om een gele kaart kreeg hij er zelf een. Een volley van Lamkel Zé in het zijnet was het laatste wapenfeit van de eerste helft en de Kameroener zorgde ook voor het eerste gevaar van de tweede periode.

Hij draaide fantastisch weg van zijn belager, maar de afwerking oog in oog met Bodart liet te wensen over. De Standard-fans hielden de fluitconcerten aan het adres van Lamkel Zé goed vol, maar toen hij een corner ging trappen gingen ze over de schreef. De drankbekertjes vlogen hem om de oren.

De winger van Antwerp was wel de gevaarlijkste man van de bezoekers. Een puike redding van Bodart op een verrassend schot behoedde Standard voor een gelijkmaker. Aan de overzijde las Bolat een actie van Carcela, naar binnen snijden en de verste hoek zoeken, goed.

Miyoshi en Benson stonden al een poos op het veld toen Gano, de laatste joker van Bölöni, zijn intrede maakte, maar ook hij kon Bodart niet verontrusten. Door de 1-0 overwinning wipt Standard over Antwerp naar de derde plaats naast Charleroi, dat nog wel in actie moet komen. Voor de Great Old is het al de vierde opeenvolgende match zonder overwinning.