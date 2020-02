Kan Standard revanche nemen op Antwerp voor de bekeruitschakeling?

Met Standard en Antwerp staan zaterdagavond twee ploegen tegenover elkaar die al zeker zijn van play-off 1 en die met zo weinig mogelijk achterstand aan de eindstrijd willen beginnen.

Voor de bezoekers zou een zege deugd doen, want de voorbije weken werd er, weliswaar tegen moeilijke tegenstanders, een 5 op 12 geboekt. Standard herpakte zich dan weer goed na de wanprestatie in Kortrijk met een gelijkspel tegen Club Brugge en een overwinning op het veld van Genk.

In het klassement zijn de verschillen behoorlijk klein: 2 punten meer voor RAFC, allebei 13 keer gewonnen, allebei 30 tegengoals en Antwerp dat een keer minder scoorde (45) dan Standard (46). Ook in de vorige onderlinge confrontatie was er geen verschil. Standard haalde een 2-0 achterstand op dankzij twee goals van de inmiddels vertrokken Emond. Standard wil wel revanche nemen voor de bekeruitschakeling van 18 december, toen de Great Old met 1-3 kwam winnen op Sclessin.

