Zulte Waregem kroont zich tot grote winnaar van het voetbalweekend na spectaculaire zege tegen Standard

Zulte Waregem en Standard hebben er een leuke zondagnamiddag van gemaakt aan de Gaverbeek in een aangename wedstrijd met heel wat spektakel en doelpunten.

Zulte Waregem pakte 4 op 6 op verplaatsing bij Charleroi en STVV en dus had Francky Dury geen redenen tot wisselen: voor de derde keer op rij begonnen dezelfde elf aan de wedstrijd in een duel waar Essevee mits winst op gelijke hoogte kon komen bij Standard in de stand.

Never change a winning team

"We kregen al drie keer de kans om de linkerkolom in te komen, hopelijk is het vierde keer goede keer", liet Francky Dury op voorhand optekenen. Dat moest dan gebeuren door winst tegen de troepen van Mbaye Leye, ex-Zulte Waregem. Bij de Rouches kwam Bodart onder de lat nadat hij terug was uit blessure, ook Dussenne en Lestienne kregen een kans in de basis.

© photonews

© photonews

De thuisploeg nam de wedstrijd meteen in handen en toonde wel wat dominantie, maar kon dat niet meteen omzetten in doelrijpe pogingen. Het werd pas écht opgeschrikt toen Klauss met een staalharde knal voor de 0-1 zorgde.

Zulte Waregem schoot wakker, enkele minuten later was het dankzij een heerlijke vrije trap van Dompé alweer 1-1. Dat werd uiteindelijk ook de ruststand, al had een poging van Lestienne zeker een nieuwe voorsprong voor de Rouches kunnen en misschien wel moeten opleveren.

Erop & erover

De tweede helft was tot op zekere hoogte een blauwdruk van de eerste. Opnieuw was het Standard dat op voorsprong kwam via Bastien, opnieuw liet het antwoord geen vijf minuten op zich wachten. Bruno werkte een goede voorbereiding van Dompé af voor een nieuwe gelijkmaker.

© photonews

© photonews

Nog voor het uur ging de thuisploeg op zijn elan door, deze keer was Govea de aangever van dienst. Bruno jaagde al zijn zestiende van het seizoen tegen de touwen, goed voor de 3-2. De bezoekers probeerden daarna nog wel met powerplay te komen, maar veel kansen kwamen daar niet uit.

Essevee hield de drie punten thuis en komt zo naast Standard in de stand. Doordat Oostende, Mechelen, Anderlecht, Charleroi en Gent ook allen niet wonnen dit weekend deden de troepen van Francky Dury een prima zaak. Standard is met een 3 op 15 in een mindere periode verzeild geraakt.