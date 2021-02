De terugkeer van Mbaye Leye naar de Gaverbeek in bijzonder duel in strijd om play-offs: "Er is zeer veel goesting"

Zulte Waregem en Standard kijken elkaar in de ogen om 16 uur in het Regenboogstadion. Dat zou wel eens een leuke wedstrijd kunnen worden.

Zulte Waregem is aan een goede reeks bezig. De revival werd een eerste keer beetje ingezet tegen Standard in de heenwedstrijd, waar onder meer Bostyn een prima wedstrijd keepte.

Daarna waren er nog moeilijke momenten, maar in 2021 is Essevee echt wel goed bezig. Meer zelfs: het is tot op drie punten van Standard genaderd in de stand en kan dus een prima zaak doen met oog op play-off 2.

Deze 2⃣0⃣ namen zullen morgen strijden om de drie punten tegen Standard!



🗣️"Veel goesting in zondag"

📰Lees de volledige voorbeschouwing op https://t.co/uEuHc8s2K2 pic.twitter.com/hisZ48tQoY — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) February 20, 2021

Er is veel goesting bij de troepen van Francky Dury, die uitkijkt naar het duel tegen de Rouches - al is het natuurlijk wel op het eigen veld en dus blijft het afwachten hoe dat veld er aan de Gaverbeek zal uitzien op zondagnamiddag.

Voor Mbaye Leye wordt het dan weer de terugkeer naar de Gaverbeek waar hij lange tijd als speler actief was onder Dury. Benieuwd of dat extra pigment kan worden overgezet op zijn spelers. Na een iets mindere reeks (3 op 12) is het sowieso van moeten stilaan met oog op play-off 1.

Wie zal het halen? Beide ploegen liggen een beetje met elkaar in balans, dus het zou wel eens een interessant duel kunnen worden. Zet in via BetFIRST en doe er je voordeel mee!