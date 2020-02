Antwerp plaatst zich voor play-off 1 en Mbokani schudt de kritiek van zich af met een hattrick tegen Oostende

Antwerp is zeker van play-off 1, Mbokani weet de goal weer staan en Oostende gaat nog twee zware weken tegemoet; dat zijn de drie conclusies die we kunnen trekken na de 3-1 van zaterdagavond.

Bij de thuisploeg wachtte men al vier matchen op een zege, de bezoekers drie. Beide ploegen hadden ook nog iets om voor te spelen. Bij Antwerp was dat een ticket voor play-off 1, KV Oostende voor het behoud. De kustploeg pakte vorige week een punt tegen Zulte Waregem en onderging maar een wijziging. Vandendriessche was fit en nam de plaats van Niane in.

Scoringsprobleem opgelost

Bij de Great Old waren er twee personele wijzigingen. Arslanagic nam de plaats van de geschorste Hoedt in en Refaelov was ook weer beschikbaar nadat hij opnieuw vader was geworden. Daardoor verhuisde Defour naar de bank. De troepen van Bölöni haalden twee punten uit hun laatste vier matchen en scoorden daarin twee keer.

Mbokani was sinds vorige week niet langer de topschutter van de Jupiler Pro League. Zijn laatste veldgoal dateerde ook al van 21 november. Hij scoorde sindsdien nog wel twee strafschoppen. Maar tegen Oostende liet de Congolees er geen gras over groeien. Haroun veroverde de bal van Neto en gaf goed mee met zijn spits. Die besloot op Dutoit, maar kopte de herneming binnen.

Vier minuten later trof Mbokani weer later met het hoofd. Ditmaal op een uitdraaiende corner van Refaelov. De match was vijf minuten ver en het scoringsprobleem was van de baan. Zowel voor Antwerp als voor Mbokani. De Great Old dicteerde de wet en Oostende kreeg geen kans bij elkaar gevoetbald. Sakala liep bij momenten achter ongrijpbare lange ballen aan.

Pover Oostende

Na de 2-0 kon RAFC het zich permitteren om de voet van het gaspedaal te halen en werd het iets nonchalanter. Het bleef wel domineren en monopoliseerde de bal. Als Faes in de toegevoegde tijd van de eerste helft Mbokani niet van zijn hatrrick hield was de match bij de rust al gespeeld. Ook Refaelov had al een enorme dubbele kans laten liggen.

De Kustboys kwamen met iets aanvallendere intenties voor de dag na de pauze, maar de roodhemden verontrusten zat er niet in. Een vrijschop van Skulason in de handen van Bolat was een van de kleine kansjes. Voor het overige was Seck uitmuntend achterin. Overal zat hij tussen met zijn imposante verschijning. Het worden nog twee bange weken voor KVO tegen Genk en Cercle Brugge.

De beste kansen in de tweede helft waren voor Antwerp. De 3-0 van Seck werd terecht afgekeurd voor buitenspel en De Sart zag zijn pegel maar enkele centimeters naast gaan. Maar uitstel is geen afstel. Miyoshi leek te scoren, maar zijn listige poging strandde op de paal. Wie anders dan Mbokani stond op de juiste plaats om de rebound binnen te tikken? Hattrick compleet! Vargas milderde in de toegevoegde tijd nog op aangeven van Capon, maar de goal kwam te laat.

Door de zege kan Antwerp niet meer worden bijgehaald door Mechelen, Genk of Anderlecht. De Great Old is dus als vijfde zeker van een ticket voor play-off 1. KV Oostende (22 punten) behoudt twee punten voorsprong op Waasland-Beveren (20 ptn), dat zaterdag van Anderlecht verloor. Cercle Brugge (20 ptn) moet deze speeldag nog wel in actie komen.