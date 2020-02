Kan Oostende Antwerp van eerste zege in vijf matchen en een ticket voor play-off 1 houden

Op drie speeldagen van het einde van de competitie hebben Antwerp en KV Oostende hun doel nog niet bereikt. De Great Old is nog niet helemaal zeker van deelname aan play-off 1, terwijl de kustploeg nog vecht voor het behoud.

Antwerp kon zijn laatste vier matchen in de Belgische competitie niet winnen. Het speelde gelijk tegen Racing Genk en Charleroi en verloor van Club Brugge en Standard. Niet de minste tegenstanders natuurlijk. Maar er is nog een bijkomend probleem. Scoren gaat niet meer zo vlot als voorheen. Mbokani scoorde al lang geen veldgoal meer en Lamkel Zé en Refaelov zijn ook niet meer zo beslissend. Tegen een laagvlieger kan het team misschien wat vertrouwen tanken.

Al zal KV Oostende zich niet zomaar gewonnen geven. Elk punt in de strijd om het behoud is van tel. Zo hielden ze Antwerp in de Versluys Arena op 1-1. De kustploeg heeft nog een bonus van twee punten op Cercle Brugge en Waasland-Beveren en wil die niet zomaar te grabbel gooien. Het bestuur heeft daarom gratis bussen naar het Bosuilstadion ingelegd.

Selectienieuws

Bij KVO ontbreekt Akpala. De ervaren Vandendriessche is echter wel weer van de partij en ook Verstraete is speelgerechtigd tegen zijn moederclub. Bij de thuisploeg kan men geen beroep doen op Gano en Benson. Hoedt pakte op Sclessin zijn vijfde gele kaart en is geschorst.

