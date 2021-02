Beerschot sleept punt uit de brand tegen Moeskroen na spectaculaire ommekeer in de slotfase

Moeskroen heeft een mooie kans laten liggen om haar voorsprong op hekkensluiter Waasland-Beveren uit te breiden. Het werd 2-2 op het veld van Beerschot. Moeskroen kwam 0-2 voor via Onana en Tabekou, maar Beerschot kwam in het slot alsnog gelijk via Eleke en Radic.

Moeskroen begon sterk aan de partij en zorgde al snel voor heel wat dreiging. Na een knappe actie van Da Costa kwam te bal tot bij Tabekou, maar zijn voorzet werd nog net door Dom weggewerkt voor Olinga gevaarlijk kon worden.

Olinga was een nieuwkomer in de basis bij Moeskroen vandaag, maar de flankaanvaller wilde zich duidelijk laten zien. Met enkele mooie bewegingen maakte hij het de defensie van Beerschot knap lastig, maar telkens ontbrak zijn laatste pass.

Iets voor het half uur was er dan de verdiende voorsprong voor Moeskroen. Een gevaarlijke voorzet werd door Vanhamel weggebokst, maar Onana stond aan de rand van de zestien en kopte de bal beheerst over Vanhamel en de verdedigers in doel: 0-1. Beerschot kon daar buiten een kopbal en een vrije trap van Holzhauser weinig tegenover zetten en dus was 0-1 de logische ruststand.

Tweede helft

Bij de start van de tweede helft probeerde Beerschot het wel, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. De voorzetten van de thuisploeg waren niet op maar en waren dus ook makkelijk te plukken voor Koffi.

Beerschot was daarna vooral gevaarlijk via hoekschoppen, maar op een vlijmscherpe counter sloeg Moeskroen opnieuw toe. Olinga gaf de bal op het juiste moment mee met Tabekou en hij had de 0-2 maar binnen te duwen.

Na de 0-2 leek de wedstrijd gespeeld, maar niets was minder waar, want enkele minuten voor het laatste fluitsignaal zorgde Eleke met zijn eerste van het seizoen voor de aansluitingstreffer. Het werd zelfs nog beter voor de thuisploeg, want in het absolute slot zorgde Radic voor de ommekeer door de gelijkmaker van dichtbij binnen te duwen.

2-2 was meteen ook de eindstand en zo laat Moeskroen een mooie kans liggen om uit te lopen op Waasland-Beveren in het klassement. Het verschil tussen beide ploegen is nu twee punten. Beerschot staat op de zevende plaats.