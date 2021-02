Cercle Brugge speelt even met zijn geluk, maar pakt levensbelangrijke driepunter in kelderkraker tegen amechtig Waasland-Beveren

Cercle Brugge en Waasland-Beveren speelden een bijzonder belangrijk duel op Jan Breydel in de strijd tegen de degradatie. En dat leverde heel wat spanning op, maar weinig oogstrelend voetbal.

Cercle Brugge had de voorbije weken 4 op 6 gepakt en dus had Yves Vanderhaeghe opnieuw geen enkele reden om zijn team te wijzigen: dezelfde elf namen stonden opnieuw aan de aftrap in een absolute kelderkraker.

Donderslag bij heldere hemel

De Vereniging telde 26 punten, eentje meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren. Nicky Hayen stuurde wel enigszins bij: Nordin Jackers was licht geblesseerd en zo moest Brent Gabriël plaatsnemen onder de lat. Albanese verving de geblesseerde Efford.

© photonews

© photonews

Lang konden de nieuwkomers echter niet genieten. Albanese viel al na twintig minuten op zijn beurt geblesseerd uit, terwijl Gabriël even later een bal uit zijn netten moest gaan vissen na een weergaloos afstandschot van Leonardo Da Silva.

Het was een beetje een donderslag bij heldere hemel, want op dat moment hadden we - ondanks een betere start van de bezoekers - nog niet al te veel leukigheden kunnen noteren in een al bij al gesloten partij waar twee teams het belang van de match wel degelijk tenvolle beseften. Cercle ging na de 1-0 op zijn elan door, maar vergat iets met zijn overwicht te doen.

Makke boel

De Wase Leeuwen klauwden lange tijd niet, integendeel zelfs: makke boel serveerden ze voor én na de koffie. Ugbo had snel na de koffie de match kunnen beslissen, maar viseerde de paal. En zo kregen we toch nog een spanningsboog.

© photonews

© photonews

Op vrije trap had Waasland-Beveren zowel met Koita als Bertone een keertje in de buurt gekomen van Didillon, Frey had een bal (vanuit buitenspel) over diens kooi weten te lepelen. Weinig grootse zaken, maar het gaf de Wase burger een beetje moed.

De Vereniging morste namelijk met de kansen - ook Biancone kreeg een dot van een mogelijkheid niet tussen de palen, terwijl ook Ugbo en Hotic het nalieten te scoren. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak: Denkey zorgde voor de verlossing. Cercle loopt zo vier punten uit in de stand op Waasland-Beveren en doet een geweldige zaak.