"Als je de programma's onderin bekijkt, dan kan dit een cruciale match worden"

Cercle Brugge en Waasland-Beveren spelen op zaterdagnamiddag een bijzonder belangrijk duel tegen elkaar. De winnaar doet een reuzenzaak, de verliezer blijft sowieso droef achter.

"We weten dat we vorige week een goede zaak hebben gedaan, waardoor we voorlopig veilig staan. Maar we weten dat we nuchter moeten blijven en met de voeten op de grond, want de match tegen Waasland-Beveren is van levensbelang", aldus Yves Vanderhaeghe over het duel tegen de Wase Leeuwen.

"Als je de programma's van de teams onderaan bekijkt, dan kan het een cruciale wedstrijd worden voor ons. Het is stilaan aan het aftellen. Er zit strijd in, we zijn weerbaar en in een thuismatch tegen Waasland-Beveren kunnen en willen we onze situatie verbeteren. Daarna volgt de rest."

Eigen handen

De Vereniging zal het moeten doen zonder Thibo Somers, die werd geopereerd aan de meniscus en de rest van het seizoen zal missen. "We hebben alles in eigen handen", klonk het dan weer bij de Waaslanders bij monde van Vukotic.

In de stand hebben Cercle en Moeskroen momenteel 26 punten, Waasland-Beveren 25 punten. Mogelijk komt er dus een nieuwe rode lantaarn. Moeskroen kan ook de lachende derde worden, onderin zal het sowieso nog even spannend zijn en blijven.

