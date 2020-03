Charleroi klopt Inspiratieloos Standard en wipt naar plaats drie

Bodart is aan een uitstekend seizoen bezig, maar kende misschien wel zijn lastigste helft van het jaar. Hij had moeite met het zompige veld en ging al in de eerste helft in de fout met een vrije trap in de eigen zestien tot gevolg.

Na een fel begin verwaterde de wedstrijd een beetje, maar na een half uur was Bodart opnieuw de klos. Dessoleil trapte een niet-onhoudbare vrije trap, maar Bodart gleed uit in de modder en zag de bal tegen de netten verdwijnen. 1-0. Een antwoord van de bezoekers bleef uit en Penneteau kende een rustige avond. Standard-spits Oularé was tijdens de rust vernietigend voor ref Boucaut (lees HIER), maar wie dacht dat de Luikenaars fel uit de kleedkamer zouden komen, kwam bedrogen uit. Charleroi bleef de betere ploeg en na tien minuten in de tweede helft verdubbelde Nicholson de score na een heerlijke aanval. Standard kwam amper in de buurt van Penneteau en kon op geen enkel moment aanspraak maken op een (doel)punt. Charleroi kreeg in de slotfase nog een paar keer dicht bij de 3-0, maar gescoord werd er niet meer. Charleroi wipt zo naar plek drie.