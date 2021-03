Slag om Vlaanderen met twee gezichten: Gent laat het liggen voor rust en krijgt deksel zeer zwaar op de neus tegen hegemonisch Club Brugge

De Slag om Vlaanderen, dat is altijd wat speciaal. Zelfs zonder publiek en op een maandagavond. AA Gent speelde zijn laatste troeven uit richting play-offs, Club Brugge kon negentien(!) punten loskomen in de stand op de eerste achtervolger. Gent opende goed, maar kreeg het deksel flink op de neus.

Een paar weken geleden kon de match tussen Gent en Club Brugge niet doorgaan door een uitbraak van het coronavirus bij de bezoekers en dus werd de match uitgesteld naar een maandagavond. Voor blauw-zwart betekende het wel een druk programma na een match op bezoek bij Charleroi donderdag.

Gretige Buffalo's

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent speelden hun laatste troeven stilaan uit om nog play-off 1 te halen, maar wonnen de heenmatch met 0-1 op Jan Breydel. Vadis Odjidja zat opnieuw in de wedstrijdkern, maar werd door de oefenmeester nog op de bank gehouden. Voorin kreeg Depoitre de voorkeur op Tissoudali, die naar de bank werd verwezen.

© photonews

© photonews

Philippe Clement van zijn kant stuurde Bas Dost de wei in, voor het eerst stond hij in de basis na een hamstringblessure. De Ketelaere begon nog op de bank, Kossounou was geschorst en zo zagen we Mitrovic centraal achterin en Chong en Lang in steun van Dost.

De landskampioen gaf in de eerste helft een vrij vermoeide indruk en had het bijzonder moeilijk om zijn spel op te leggen. Meer zelfs: Gent maakte de bal bijwijlen ongrijpbaar en had het overwicht in de eerste 45 minuten. Dat leverde ook een aantal kansjes op.

Deksel op de neus

Yaremchuk mikte de grootste met een halfvolley van heel dichtbij over, Owusu trapte uit de tweede lijn een metertje naast en Depoitre vond een beenreflex van Mignolet op zijn weg naar de openingstreffer. Of hoe De Buffalo's niet voor het eerst dit seizoen echt met hun geluk speelden door grote kansen te missen.

© photonews

Want niet voor het eerst dit seizoen kreeg Gent vervolgens meteen na de pauze ook het deksel op de neus. Philippe Clement pakte uit met een drievoudige wissel bij de rust: Chong, Balanta en Sobol out, Denswil, Rits en De Ketelaere in.

Dost en De Ketelaere doen het

Die laatste liet na vijf minuten al van zich spreken met een prinsheerlijke pass op Dost en de aanvaller lobte de bal ook al knap over Sinan Bolat. Tien minuutjes later zorgde De Ketelaere zelf voor de 0-2 in de korte hoek van de Gentse doelman, na een knappe actie van Lang en een lekkere doorsteekpass van Vanaken.

© photonews

© photonews

De bodem was overigens nog niet bereikt voor de Buffalo's, want even later kon Bas Dost in twee tijden van dichtbij ook nog de 0-3 voorbij Bolat werken. Of hoe drie kwartier hard werken van de Buffalo's in een dik kwartier helemaal teniet werden gedaan.

Gent probeerde de bakens nog wel te verzetten, maar kreeg zelfs met onder meer de ingevallen Tissoudali en Odjidja nooit meer voet aan wal. Club Brugge speelde zo de match makkelijk uit en Daniel Perez kopte zelfs nog de 0-4 tegen de touwen. Het heeft nu negentien punten voorsprong op het nummer 2 in de stand. Ongezien, met nog vier speeldagen te gaan.